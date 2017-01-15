В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мастерство ТехноНИКОЛЬ для повышения качества строительства в Финляндии Образовательные сервисы ТехноНИКОЛЬ развиваются на мировом уровне. Число стратегических партнеров Строительной академии корпорации пополнилось еще одним...

Образовательные сервисы ТехноНИКОЛЬ развиваются на мировом уровне. Число стратегических партнеров Строительной академии корпорации пополнилось еще одним зарубежным партнером, Профессиональным колледжем Южного Саво, Esedu, South Savo Vocational College, Suomi-Finland. Соглашение о сотрудничестве между ТехноНИКОЛЬ и одним из самых востребованных многопрофильных профессиональных колледжей Финляндии Esedu будет способствовать повышению технологического уровня строительства в стране. Один из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов и образовательная организация объединят усилия по созданию и продвижению инновационных технологий в области промышленного и гражданского, коттеджного и малоэтажного строительства, а также сферы жилкомхоза Финляндии и внедрению актуальных знаний в процесс подготовки кадров.В частности, в cоглашении идет речь о таких совместных инициативах, как разработка совместных образовательных проектов и программ по повышению квалификации кадров, трансфер прогрессивных технологий, распространение информации о передовых практиках, организация и проведении международных конференций и тренингов.На сегодняшний день в разных странах функционирует 18 учебных центров Корпорации ТехноНИКОЛЬ. Отражая реальные потребности отрасли, они являются важными площадками обучения специалистов работе с прогрессивными технологиями строительства.Подписание соглашения с Профессиональным колледжем Южного Саво также направлено на повышение уровня мастерства участников строительной отрасли и качества реализации строительных проектов в Финляндии, комментирует руководитель Строительной академии ТехноНИКОЛЬ Эльвир Давлетшин.В конечном итоге внедрение современных инновационных материалов и технологий будет способствовать повышению долговечности и энергоэффективности зданий при одновременном сокращении сроков, материалоемкости и трудоемкости строительного процесса в северной стране.www.tn.ru