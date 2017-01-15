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Мастерство ТехноНИКОЛЬ для повышения качества строительства в Финляндии

16.01.2017 13:59 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Образовательные сервисы ТехноНИКОЛЬ развиваются на мировом уровне. Число стратегических партнеров Строительной академии корпорации пополнилось еще одним зарубежным партнером, Профессиональным колледжем Южного Саво, Esedu, South Savo Vocational College, Suomi-Finland. Соглашение о сотрудничестве между ТехноНИКОЛЬ и одним из самых востребованных многопрофильных профессиональных колледжей Финляндии Esedu будет способствовать повышению технологического уровня строительства в стране. Один из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов и образовательная организация объединят усилия по созданию и продвижению инновационных технологий в области промышленного и гражданского, коттеджного и малоэтажного строительства, а также сферы жилкомхоза Финляндии и внедрению актуальных знаний в процесс подготовки кадров.

В частности, в cоглашении идет речь о таких совместных инициативах, как разработка совместных образовательных проектов и программ по повышению квалификации кадров, трансфер прогрессивных технологий, распространение информации о передовых практиках, организация и проведении международных конференций и тренингов.

На сегодняшний день в разных странах функционирует 18 учебных центров Корпорации ТехноНИКОЛЬ. Отражая реальные потребности отрасли, они являются важными площадками обучения специалистов работе с прогрессивными технологиями строительства.

Подписание соглашения с Профессиональным колледжем Южного Саво также направлено на повышение уровня мастерства участников строительной отрасли и качества реализации строительных проектов в Финляндии, комментирует руководитель Строительной академии ТехноНИКОЛЬ Эльвир Давлетшин.

В конечном итоге внедрение современных инновационных материалов и технологий будет способствовать повышению долговечности и энергоэффективности зданий при одновременном сокращении сроков, материалоемкости и трудоемкости строительного процесса в северной стране.

www.tn.ru
 
 
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Образовательные сервисы ТехноНИКОЛЬ развиваются на мировом уровне. Число стратегических партнеров Строительной академии корпорации пополнилось еще одним...

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