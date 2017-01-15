В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С успехом завершился аудит на заводе Viessmann в Липецкой области 13 декабря 2016 года на заводе Viessmann в Липецкой области состоялся аудит производства при участии ФГУП ВНИИНМАШ, который был успешно пройден. Проведены испытания...

13 декабря 2016 года на заводе Viessmann в Липецкой области состоялся аудит производства при участии ФГУП ВНИИНМАШ, который был успешно пройден. Проведены испытания котлов, на основании которых подготовлен протокол. Процедура получения разрешительных документов на соответствие техническим регламентам евразийского экономического союза, проходившая в течение нескольких месяцев, с успехом завершена. Новый завод Viessmann выполняет все требования и готов к старту производства котлов серии Vitomax LS мощностью от 0,6 до 6,75 мегаватт в соответствии с регламентами. Ведется планомерная работа по расширению производственной программы.www.viessmann.ru