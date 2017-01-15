﻿ С успехом завершился аудит на заводе Viessmann в Липецкой области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

С успехом завершился аудит на заводе Viessmann в Липецкой области

16.01.2017 14:07 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A
13 декабря 2016 года на заводе Viessmann в Липецкой области состоялся аудит производства при участии ФГУП ВНИИНМАШ, который был успешно пройден. Проведены испытания котлов, на основании которых подготовлен протокол. Процедура получения разрешительных документов на соответствие техническим регламентам евразийского экономического союза, проходившая в течение нескольких месяцев, с успехом завершена. Новый завод Viessmann выполняет все требования и готов к старту производства котлов серии Vitomax LS мощностью от 0,6 до 6,75 мегаватт в соответствии с регламентами. Ведется планомерная работа по расширению производственной программы.

www.viessmann.ru
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 декабря 2016 года на заводе Viessmann в Липецкой области состоялся аудит производства при участии ФГУП ВНИИНМАШ, который был успешно пройден. Проведены испытания...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Мастерство ТехноНИКОЛЬ для повышения качества строительства в Финляндии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика