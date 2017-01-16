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Совет ЕЭК утвердил перечень ввозимых без пошлин товаров из наименее развитых и развивающихся стран
16.01.2017 20:03 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 16 января. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил перечень товаров, происходящих из 49 наименее развитых и 104 развивающихся стран, при ввозе которых на территорию ЕАЭС будут снижены на 25% или обнулены ставки ввозных таможенных пошлин.
По информации представителя по связям с общественностью министра по торговле Виктора Паракшина, перечень разработан в рамках реализации договоренностей IX министерской конференции ВТО по либерализации доступа товарам из наименее развитых стран.
Подготовленный перечень охватывает как товары, уже пользующиеся тарифными преференциями (мясо и пищевые субпродукты, рыба, молочная продукция, мед, фрукты, орехи, кофе, чай, рис, пряности, какао-бобы, предметы коллекционирования и антиквариат, драгоценные металлы и жемчуг, ковры ручной работы), так и товары, в отношении которых для наименее развитых стран был расширен преференциальный доступ (черные и цветные металлы, некоторые виды машиностроительной продукции).
"Утвержденным перечнем для наименее развитых стран количество товаров, попадающих под полное обнуление таможенных пошлин, составило 62% всей номенклатуры, — сообщила член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина. — В будущем мы планируем продолжить расширение беспошлинного доступа до максимального уровня в 97% товарной номенклатуры".
БелаПАН.
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Минск, 16 января. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил перечень товаров, происходящих из 49 наименее развитых и 104 развивающихся стран, при ввозе...
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