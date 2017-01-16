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Правительственная делегация Беларуси посещает Гонконг
16.01.2017 19:04 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 16 января. Правительственная делегация Беларуси во главе с первым заместителем премьер-министра Василием Матюшевским находится с официальным визитом в Специальном административном районе (САР) КНР Гонконг.
В составе делегации: посол в КНР Кирилл Рудый, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, первый заместитель министра экономики Александр Заборовский, первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц, заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.
Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе визита с 16 по 18 января запланированы встречи с руководством САР, представителями деловых и финансовых кругов Гонконга, посещение Гонконгской фондовой биржи и проведение инвестиционного форума Belarus calling Hong Kong.
Для обсуждения вопросов двустороннего инвестиционного, торгово-экономического сотрудничества, развития взаимодействия в сфере финансов и туризма запланирована встреча Василия Матюшевского с главой администрации САР Лян Чжэньином. Планируется также рассмотреть вопросы сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий со старшим вице-президентом корпорации Huawei Джими Паном.
Кроме того, программой визита предусмотрена встреча с председателем правления CITIC Construction Co., Ltd. Чень Сяоцзяем и директором CITIC Bank Сунь Дэшуном, на которой планируется рассмотреть вопросы функционирования совместного инвестиционного фонда, сотрудничества в банковской сфере, совместной реализации инвестпроектов, а также перспектив вхождения дочерней компании CITIC Group в индустриальный парк "Великий камень".
CITIC Construction была создана в ноябре 2002 года. В ее сферу деятельности входит предоставление комплексных услуг по международному инжинирингу. China CITIC Bank — седьмой по величине коммерческий банк Китая, образован в 1987 году (изначально назывался CITIC Industrial Bank).
17 января в Гонконге состоится инвестиционный форум Belarus calling Hong Kong, посвященный сотрудничеству в сфере инвестиций, финансов и туризма. Белорусские участники представят доклады по вопросам экономического, финансового развития, о состоянии банковской системы, об инвестиционных возможностях и туристическом потенциале Беларуси. Одновременно в рамках форума пройдет ряд встреч представителей банков, инвестиционных фондов, финансовых компаний и деловых кругов Беларуси и САР КНР Гонконг.
Участие в форуме подтвердили ICBC, China Development Bank (HK), Export-Import Bank of China (HK), CICC, CITIC Capital, CITIC Bank, CTS, Hongkong stock exchange, Shenzhen stock exchange и ряд других правительственных, финансово-инвестиционных и туристических организаций — всего более 50 организаций континентального Китая и Гонконга. С белорусской стороны в форуме примут участие "Белагропромбанк", Банк развития, инвестиционный фонд "Зубр капитал".
"В рамках визита также состоится серия специализированных встреч Банка развития Республики Беларусь с инвесторами и банками под эгидой Банка Китая и ICBC (non-deal road show), направленных на изучение интереса региональных инвесторов к размещению белорусскими финансовыми институтами долговых инструментов на фондовом рынке Гонконга", — говорится в сообщении.
Кроме того, для активизации сотрудничества в сфере туризма 17 января пройдут переговоры Василия Матюшевского с руководством China Travel Service (HK) Group Corporation, основанной в апреле 1928 года и в настоящее время являющейся крупнейшей туристической корпорацией в Китае. Запланированы также переговоры представителей туристических компаний Беларуси и Гонконга.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 16 января. Правительственная делегация Беларуси во главе с первым заместителем премьер-министра Василием Матюшевским находится с официальным визитом в...
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