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Беларусь сохраняет тариф на транзит нефтепродуктов

17.01.2017 09:20 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв — Sputnik. Беларусь сохраняет тариф на транспортировку нефтепродуктов на уровне 2,36 доллара за тонну, перемещенную на расстояние 100 километров.

Беларусь сохраняет тариф на транзит нефтепродуктов
© Sputnik Светлана Майорова
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Такое решение закреплено постановлением министерства торговли и антимонопольного регулирования Беларуси от 5 января 2017 года №1 "О тарифе на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь", которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, тариф на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, оказываемую унитарным производственным предприятием "Запад-Транснефтепродукт", составит 2,36 доллара за тонну нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 км.

Тариф по сравнению с 2016 годом не изменился.

Ранее данные тарифы устанавливало Минэкономики Беларуси. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.Беларусь с 2009 года, когда было достигнуто соглашение с РФ о праве собственности российской стороны на магистральный нефтепродуктопровод "Запад-Транснефтепродукт", устанавливает тариф на прокачку нефтепродуктов по нему в долларах.

"Запад-Транснефтепродукт" входит в состав российской нефтетранспортной компании "Транснефтепродукт" и является оператором белорусского участка магистрального продуктопровода. По нему осуществляется транзит дизельного топлива на экспорт — через территорию Беларуси и далее через страны Балтии конечному потребителю.

В среднем объем транзита в последние годы составляет около 9 миллионов тонн.    

 
Теги: Минск
 
 
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Тариф на прокачку дизтоплива по магистральным нефтепродуктопроводам составит, как и ранее, 2,36 доллара за тонну на 100 километров.

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