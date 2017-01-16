МИНСК, 17 янв — Sputnik. Беларусь сохраняет тариф на транспортировку нефтепродуктов на уровне 2,36 доллара за тонну, перемещенную на расстояние 100 километров.



© Sputnik Светлана Майорова Беларусь перестала переваливать топливо через порты Украины

Такое решение закреплено постановлением министерства торговли и антимонопольного регулирования Беларуси от 5 января 2017 года №1 "О тарифе на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь", которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, тариф на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, оказываемую унитарным производственным предприятием "Запад-Транснефтепродукт", составит 2,36 доллара за тонну нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 км.

Тариф по сравнению с 2016 годом не изменился.

Ранее данные тарифы устанавливало Минэкономики Беларуси. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.Беларусь с 2009 года, когда было достигнуто соглашение с РФ о праве собственности российской стороны на магистральный нефтепродуктопровод "Запад-Транснефтепродукт", устанавливает тариф на прокачку нефтепродуктов по нему в долларах.

"Запад-Транснефтепродукт" входит в состав российской нефтетранспортной компании "Транснефтепродукт" и является оператором белорусского участка магистрального продуктопровода. По нему осуществляется транзит дизельного топлива на экспорт — через территорию Беларуси и далее через страны Балтии конечному потребителю.

В среднем объем транзита в последние годы составляет около 9 миллионов тонн.