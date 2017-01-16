МИНСК, 17 янв — Sputnik. Министерство лесного хозяйство вновь заявило о своих планах промышленной добычи бобра и переработки его мяса, пишут белорусские СМИ.

Государственные и негосударственные издания в один голос рассказывают о том, что "во время визита делегации Минлесхоза в Литву чиновники попробовали шашлык из бобра и решили организовать заготовку, обработку и поставку такого мяса в белорусские магазины". На сегодняшний день уже разработаны технические условия переработки "туш бобров", с мясокомбинатами обсуждается возможность делать из этого мяса колбасу и тушенку.

Озвучены и планы добычи: за 2016-2017 год планируется добыть для переработки 1750 особей. "Когда в магазинах можно будет купить бобровую колбасу и тушенку, в Минлесхозе не смогли сказать. Лишь отметили: охотиться на грызуна можно только с 1 сентября по 31 марта", — отмечают белорусские СМИ.

Видит око, да зуб неймет

Между тем, идея переработки бобрового мяса для Беларуси далеко не нова. Планы по организации "промышленного боброводства" около десяти лет назад вынашивала Национальная академия наук Беларуси, и это направление значилось в перспективных научных планах на пятилетку.

Ученые, аргументируя тогда свою позицию, отмечали, что бобра добывают в основном ради шкуры, тогда как мясо практически не используют. А напрасно: оно богато микроэлементами и белком, и после соответствующей обработки имеет прекрасный вкус и может по праву считаться деликатесом.

В минувшем году эта идея вновь заполонила умы специалистов Минлесхоза и подведомственных ему учреждений .

"Хотелось бы видеть бобра в качестве одного из главных брендов нашей страны. Он способствовал бы притоку туристов, готовых не только пройти по экологической тропе и увидеть местообитание бобров и их строительную деятельность, но и отведать фирменных блюд в лесных кафе и ресторанах", — писала год назад "Лесная газета".



© Sputnik Максим Блинов Бобровые хвосты и печенка: зачем и с чем есть бобра

Тогда же сообщалось, что специалисты госпредприятия "Белгосохота" разработали технические условия на мясо бобра, и, как утверждал Минлесхоз практически ровно год назад, теперь этот продукт может появиться на прилавках белорусских магазинов и использоваться для приготовления блюд в ресторанах и кафе.

Однако, как позднее выяснил Sputnik, белорусские предприятия общепита не очень-то готовы подавать посетителям блюда из бобра .

Бобры вовсе не добры

По данным ученых, в Беларуси популяция бобров только по официальным данным насчитывает более 60 тысяч особей, а по неофициальным оценкам ее численность приближается к 80 тысячам особей. Бобры заселили практически все мелиоративные каналы страны.

Строительство бобрами плотин приводит к чрезмерному затоплению территорий и жалобам садоводов и огородников. Несколько лет назад часть популяции бобров мигрировала в Литву, что вызвало протест со стороны литовских властей.

"Это только в сказках бобр добр. Но охотники знают, что за внешностью этого с виду добродушного зверя скрывается коварная и склочная натура. Прямое столкновение с бобром может быть чревато потасовкой, а затем пробитой артерией и смертью", — рассказывали год назад корреспонденту Sputnik специалисты "Белгосохоты".