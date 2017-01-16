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В Гомельской области для развития портовой инфраструктуры могут привлечь инвесторов

17.01.2017 10:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Заместитель премьер-министра Анатолий Калинин совершил рабочую поездку в Гомельскую область и провел ряд встреч по отдельным вопросам строительного и транспортного комплекса.

В Гомельском облисполкоме вице-премьер ознакомился с ходом реализации проекта строительства портовой инфраструктуры в деревне Нижние Жары Брагинского района. В частности, на рабочей встрече рассмотрены проблемные вопросы и перспективы привлечения инвесторов для развития портовой инфраструктуры, определены направления, которые необходимо дополнительно рассмотреть заинтересованным ведомствам для дальнейшей подготовки предложений и утверждения их на уровне правительства.

Кроме того, Анатолий Калинин ознакомился с итогами жилищного строительства в Гомельской области в 2016 году и планами региона на 2017 год, уделив особое внимание строительству жилья с использованием господдержки для многодетных семей.

Вице-премьер также посетил ряд жилых домов, строительством которых занимается ОАО «Гомельский домостроительный комбинат», в том числе энергоэффективные жилые дома по улицам Макаенка и Кожара в Гомеле.

 
Теги: Гомель
 
 
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Заместитель премьер-министра Анатолий Калинин совершил рабочую поездку в Гомельскую область и провел ряд встреч по отдельным вопросам строительного и...

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