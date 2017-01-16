20 января президентом США станет 70-летний бизнесмен Дональд Трамп. Вахту над страной ему передаст Барак Обама. Старейшая в мире Конституция процесс передачи власти регулирует поверхностно, но традиции отточили его вплоть до минуты.



Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: Reuters

Если все пойдет по плану, то 20 января, в 10.30, утра в Белом доме Барак Обама и Дональд Трамп с супругами по традиции выпьют чаю на дорожку. На подъезде уже будут стоять грузовики с вещами Дональда и Мелании, а также тех членов семьи, кто захочет переехать в Белый дом с ними. К слову, оплата переезда всегда ложится на счет нового президента.



Грузовик с президентскими вещами в день инаугурации Билла Клинтона, 1993 год. Фото: Clinton Library

В 11.00 Обамы и Трампы направятся на Капитолийский холм, где происходит инаугурация. В этот момент в Белом доме начинается то, что один из его дворецких назвал «управляемым хаосом».



Перестановки в Овальном кабинете перед въездом Ричарда Никсона, 1969 год. Фото: Nixon Library

Около сотни служащих аппарата, которые имеют доступ в Белый дом (рабочих с улицы привлечь нельзя), начнут собирать оставшиеся вещи семьи Обамы. Большинство из них сама президентская чета уже вывезет из здания накануне. Новая мебель и вещи Трампов будут синхронно заноситься в дом, вплоть до развешивания костюмов и платьев по шкафам. В холодильниках и на кухне новых хозяев уже будут ждать их любимые продукты.

Две президентские пары в кортеже приедут к месту приведения Трампа к присяге. В первой машине сядут вице-президенты — Джо Байден и Майк Пенс, во второй — жены президентов, в третьей — сами уходящий и новый лидеры США. Лишь пять президентов США в истории не приезжали на инаугурацию преемника.



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Кроме того, на Капитолийском холме соберутся конгрессмены (бойкотировать инаугурацию планируют только около 20 демократов), судьи Верховного суда, высшие офицеры, губернаторы, иностранные гости — всего 1,5 тысячи человек. Свое присутствие подтвердили и экс-президенты Джимми Картер, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон с женой Хилари. Десятки, если не сотни тысяч американцев будут смотреть за церемонией под открытым небом около Капитолийского холма.



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В 11.45 Трампа приведет к присяге глава Верховного суда США Джон Робертс. Новый президент США прочитает традиционные слова: «Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов».



Присяга Барака Обамы в 2013 году, ее тогда тоже принимал Джон Робертс. Фото: Reuters

В это время в нескольких метрах от избранного президента произойдет политическое таинство: военный атташе Обамы передаст ядерный чемоданчик своему сменщику, назначенному Трампом. В 20-килограммовом чемодане нет легендарной кнопки, там книги с инструкциями, списком потенциальных целей для ядерного удара, убежищ для президента и карточки с кодами для ядерных ракет. Процедура передачи происходит тихо и молча, без особого церемониала.



Фото: Reuters

В 12.00 Трамп официально вступит в свои обязанности вне зависимости от того, успел ли он к этому времени прочитать текст присяги. Скорее всего, в полдень новый президент уже будет выступать со своей инаугурационной речью.

Трамп закончит ее словами «Да поможет мне Бог» и возглавит президентский парад. Новый хозяин Белого дома проследует к нему, скорее всего, пешком, по улицам Вашингтона во главе процессии мимо тысяч зрителей и — обычно — протестующих.



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Затем Трамп вместе с вице-президентом сами примут смешанный парад из гражданских и военных у Белого дома.



Джордж Буш и вице-президент Дик Чейни принимают парад. Фото: Reuters

В это время в самой резиденции будут заканчиваться приготовления к въезду нового президента. Если необходимо, какие-то комнаты быстро перекрасят, вероятно — где-то даже переложат пол. Дональд и Мелания Трамп зайдут в здание в первый раз в качестве его хозяев примерно в пять вечера.

Барак Обама с семьей, вопреки традиции, останется в Вашингтоне. Он заявил, что не хочет забирать свою 15-летнюю дочь Сашу из ее школы. Поэтому Обама не улетит на вертолете с Капитолийского холма, как его предшественник Джордж Буш.

Вечером этого дня Дональд Трамп наверняка захочет посетить несколько президентских балов. Это не обязанность нового президента, но все последние главы США так делали (Билл Клинтон в 1997-м успел зайти на 14 вечеринок, Барак Обама в 2009-м — на десять).



Барак и Мишель Обама танцуют с военными во время бала после инаугурации 2013 года. Фото: Reuters

Трамп уже сделал много обещаний о том, какие из указов Обамы он отменит 21 января, в свой первый официальный рабочий день. В этом году 21-е выпадает на субботу. Так что рабочей она будет не только у белорусов.

В первую неделю Трампу предстоит назначить новых поваров в Белом доме, привыкнуть к новому президентскому лимузину за 1,5 млн долларов и по требованию службы протокола (это не шутка) детально распланировать свои похороны. На всякий случай.