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Ветошь и топоры - что делают на технологичных заводах Беларуси
17.01.2017 10:33 — Новости Экономики | Tut.by
Несколько месяцев назад стало известно, что поставский завод «Белит» находится
В официальной истории завода «Белит» среди сведений об освоении выпуска телевизоров, микроволновок, мультиварок, DVD-плейеров
Жодинский гигант БелАЗ, как и положено всякому гиганту, выпускает много «побочной» продукции — лопаты, грабли, мебельную фурнитуру, тренажеры, униформу. Пожалуй, самым необычным товаром народного потребления являются…
Подразделением «БелАЗа» является ОАО «Стародорожский механический завод», который выдает много
На Минском тракторном заводе, помимо тракторов, выпускают комплектующие для плит и печей, крышки канализационных люков, гаечные ключи и дверные петли и прочие
И на «БелАЗе», и на МТЗ делают кухонные топорики. «Самосвальный» в длину 35,5 см и весит 500 граммов, а «тракторный» в длину 33 см и весит 480 граммов.
Недалеко от МТЗ находится Минский моторный завод. Помимо двигателей, он выпускает бетоносмесители, автоцистерны, снегоуборщики, генераторные установки. Раздел «
Белорусский металлургический завод в Жлобине
Гомельский завод торгового машиностроения (ОАО «Гомельторгмаш») много лет специализируется на товарах для кухонь предприятий общепита, хотя в 1966 вдруг разработал туристический автобус «Гомельчанин». Почти все
Новополоцкий завод «Измеритель» создавался как предприятие военно-промышленного комплекса, здесь выпускали специализированную радиоэлектронную аппаратуру. В девяностых завод производил магнитофонные деки «Карат», а потом вошел в состав «Горизонта» и переключился на автотракторное оборудование (такая же судьба
В Бресте немало заводов электронной и электрической направленности: электромеханический, электроламповый, электротехнический, радиотехнический, заводы высоковольтного оборудования и газовой аппаратуры, заводы «Цветотрон» и «Спецавтоматика», СКБ «Запад». И, в основном, они придерживаются своего электропрофиля. Хотя вот на электромеханическом, например, выпускают не только высокоточную технику, но и мебель. А завод «Цветотрон», запущенный в 1983-м и входящий в состав объединения «Интеграл», среди диодов, печатных плат и микропроцессорных систем предлагает
Некоторые заводы или перестали выпускать товары народного потребления, или просто не отображают их в своих каталогах. Так, не осталось ничего «побочного» в каталогах минских автозаводов МАЗ и МЗКТ. Завод холодильников и стиральных машин «Атлант» еще несколько лет назад выпускал изделие под названием «Каталка детская» — пластмассовые санки, знакомые многим под именем «Спринт».
Завершим обзор предприятием, не связанным с машиностроением и электроникой. Косметическая фирма «Витэкс» купила в Узденском районе убыточное СПК «Теплень» и теперь там выращивает яблоки, лекарственные травы, собирает мед. Там же под своим брендом выпускают яблочный и березовый сок, а раньше, говорят, и чипсы делали. В каталоге продукции на сайте предприятия
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TUT.BY поискал в каталогах продукции заводов интересные товары народного потребления.
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