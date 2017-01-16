Несколько месяцев назад стало известно, что поставский завод «Белит» находится на грани закрытия . Предприятие основали в 1976-м как филиал Вильнюсского завода радиокомпонентов, во время независимости он вошел в состав «Горизонта» и начал выпускать телевизоры. А в 2008-м стал производить… обычную ветошь из старой одежды. Какие еще белорусские заводы могут похвастаться непрофильной продукцией? Топоры на тракторном, гусятницы на моторном, мангалы на металлургическом… TUT.BY поискал в каталогах продукции заводов интересные товары народного потребления.

В официальной истории завода «Белит» среди сведений об освоении выпуска телевизоров, микроволновок, мультиварок, DVD-плейеров читаем : «2008 год — освоение нового направления, было создано экспортоориентированное производство ветоши обтирочной». Последние новости на сайте тоже далеки от высоких технологий: «Успешно освоен выпуск нового продукта — полотно нетканое иглопробивное», «Приглашаем всех за покупками в магазин европейской одежды second-hand» и т.п. Также завод выпускает беседки и скамейки, тротуарную плитку и мусорные урны, лестницы и дачные домики. Можно претендовать на звание «важнейшего инвестиционного проекта».









Жодинский гигант БелАЗ, как и положено всякому гиганту, выпускает много «побочной» продукции — лопаты, грабли, мебельную фурнитуру, тренажеры, униформу. Пожалуй, самым необычным товаром народного потребления являются… игрушки . Самосвалы выглядят как настоящие и несут на себе гордое имя «БелАЗ». «БелАЗики» выпускаются трех размеров: от совсем маленького пластмассового длиной 7 сантиметров до огромного металлического самосвала размерами 37×19×16 см и массой под полтора кило. В таком можно и детишек катать — ему что, ему нипочем. А если кто из мальчишек во дворе усомнится, что машинка сделана на настоящем автозаводе, — можно показать паспорт игрушки, где четко пропечатано имя фабрики.





Подразделением «БелАЗа» является ОАО «Стародорожский механический завод», который выдает много пластмассовой продукции — ведра, мыльницы, массажные щетки, крышки для банок и т.п.

На Минском тракторном заводе, помимо тракторов, выпускают комплектующие для плит и печей, крышки канализационных люков, гаечные ключи и дверные петли и прочие скобяные изделия . Наверняка у многих дома найдутся перочинный ножик, закаточная машинка, дырокол или молоток производства МТЗ.





И на «БелАЗе», и на МТЗ делают кухонные топорики. «Самосвальный» в длину 35,5 см и весит 500 граммов, а «тракторный» в длину 33 см и весит 480 граммов.

Слева — топор БелАЗа, справа — МТЗ

Недалеко от МТЗ находится Минский моторный завод. Помимо двигателей, он выпускает бетоносмесители, автоцистерны, снегоуборщики, генераторные установки. Раздел « Прочая продукция » небогат, а вся прочая продукция подается в виде маленькой фотографии без описания. Ледобур, кротоловка, рукомойник, гусятница, казан с треногой, шинковка, сковорода-сотейник, колесо с подшипниками…





Белорусский металлургический завод в Жлобине выпускает , помимо металлокорда и календарей с обнаженными девушками , гаражные ворота, металлические гаражные ворота, двери металлические, печки в баню и каминные решетки… Интересное предложение — чугунный мангал в форме барана стоимостью 410 рублей (обычный разборный мангал их же производства стоит 56 рублей), еще за 3 рубля можно заказать набор шампуров. Кстати, мангал-баран — идея далеко не новая.

Гомельский завод торгового машиностроения (ОАО «Гомельторгмаш») много лет специализируется на товарах для кухонь предприятий общепита, хотя в 1966 вдруг разработал туристический автобус «Гомельчанин». Почти все товары народного потребления тоже имеют «кухонную» направленность. Интересен аппарат для приготовления кофе на песке и стул-трансформер для маленьких деток. Автор припоминает, что в детстве он проводил немало времени за подобным стульчиком.





Новополоцкий завод «Измеритель» создавался как предприятие военно-промышленного комплекса, здесь выпускали специализированную радиоэлектронную аппаратуру. В девяностых завод производил магнитофонные деки «Карат», а потом вошел в состав «Горизонта» и переключился на автотракторное оборудование (такая же судьба постигла гродненский завод «Радиоволна»). Сейчас среди электронных педалей и систем бесконтактного копирования рельефа местности слегка чужеродно смотрится складной стул с металлическим каркасом, который отлично подойдет не только для туризма и отдыха, но и домов культуры, исполкомов, домов быта.

В Бресте немало заводов электронной и электрической направленности: электромеханический, электроламповый, электротехнический, радиотехнический, заводы высоковольтного оборудования и газовой аппаратуры, заводы «Цветотрон» и «Спецавтоматика», СКБ «Запад». И, в основном, они придерживаются своего электропрофиля. Хотя вот на электромеханическом, например, выпускают не только высокоточную технику, но и мебель. А завод «Цветотрон», запущенный в 1983-м и входящий в состав объединения «Интеграл», среди диодов, печатных плат и микропроцессорных систем предлагает ушные бирки для мечения свиней и крупного рогатого скота. Нет, бирки не электронные — просто изготовлены из нетоксичного материала.

Некоторые заводы или перестали выпускать товары народного потребления, или просто не отображают их в своих каталогах. Так, не осталось ничего «побочного» в каталогах минских автозаводов МАЗ и МЗКТ. Завод холодильников и стиральных машин «Атлант» еще несколько лет назад выпускал изделие под названием «Каталка детская» — пластмассовые санки, знакомые многим под именем «Спринт».





Завершим обзор предприятием, не связанным с машиностроением и электроникой. Косметическая фирма «Витэкс» купила в Узденском районе убыточное СПК «Теплень» и теперь там выращивает яблоки, лекарственные травы, собирает мед. Там же под своим брендом выпускают яблочный и березовый сок, а раньше, говорят, и чипсы делали. В каталоге продукции на сайте предприятия этих соков нет , но его можно встретить в фирменных магазинах сети и у партнеров . В трехлитровых пачках есть удобный краник.



