—Первый белорусский небоскреб высотой 135 м и этажностью — 33, спроектированный командой архитекторов под началом Бориса Школьникова — RoyalPlaza, возведенный в начале пр. Победителей. Из окон бизнес-центра открывается прекрасная панорама на город: с высоты птичьего полета можно полюбоваться красотой Троицкого предместья и набережной Свислочи.

Повезло бизнес-центру и с инфраструктурой. В шаговой доступности — кафе на любой вкус и доход, магазины, отделения банков, салоны красоты и фитнес-центры. RoyalPlaza может похвастаться современными планировочными решениями, высотой потолков и технической оснащенностью. Средняя площадь типового этажа — 720 кв.м, офисов — до 250 кв.м. Стоимость аренды помещений без отделки — €10-12 с НДС за «квадрат».

Среди основных недостатков здания — острая нехватка парковочных мест. Здесь есть только гостевая парковка, мест на которой, разумеется, на всех не хватает. Открывшийся недавно в GalleriaMinsk паркинг как-то спасал ситуацию, так как первое время был бесплатным. Сейчас же за него нужно платить.

Зона ресепшена в бизнес-центре совершенно не благоустроена, и это также минус. Зоны ожидания, электронной пропускной системы нет. Эти проблемы связаны с тем, что у здания нет единого собственника, который бы решал все вопросы. Поэтому, несмотря на все преимущества здания, его нельзя отнести к классу А.