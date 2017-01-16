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ТОП-5 бизнес-центров: почему Royal Plaza не класс А, возле каких офисов есть большие парковки и сколько стоит работать на Зыбицкой
17.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
—Первый белорусский небоскреб высотой 135 м и этажностью — 33, спроектированный командой архитекторов под началом Бориса Школьникова — RoyalPlaza, возведенный в начале пр. Победителей. Из окон бизнес-центра открывается прекрасная панорама на город: с высоты птичьего полета можно полюбоваться красотой Троицкого предместья и набережной Свислочи.
Повезло бизнес-центру и с инфраструктурой. В шаговой доступности — кафе на любой вкус и доход, магазины, отделения банков, салоны красоты и фитнес-центры. RoyalPlaza может похвастаться современными планировочными решениями, высотой потолков и технической оснащенностью. Средняя площадь типового этажа — 720 кв.м, офисов — до 250 кв.м. Стоимость аренды помещений без отделки — €10-12 с НДС за «квадрат».
Среди основных недостатков здания — острая нехватка парковочных мест. Здесь есть только гостевая парковка, мест на которой, разумеется, на всех не хватает. Открывшийся недавно в GalleriaMinsk паркинг как-то спасал ситуацию, так как первое время был бесплатным. Сейчас же за него нужно платить.
Зона ресепшена в бизнес-центре совершенно не благоустроена, и это также минус. Зоны ожидания, электронной пропускной системы нет. Эти проблемы связаны с тем, что у здания нет единого собственника, который бы решал все вопросы. Поэтому, несмотря на все преимущества здания, его нельзя отнести к классу А.
— Само название подсказывает нам, чем выделяется этот бизнес-центр среди своих собратьев. На сегодняшний день это единственное офисное здание, которое находится настолько близко к набережной Свислочи — в первой линии застройки. Это исторический центр Минска, что само по себе важное преимущество.
Как и до RoyalPlaza, к МФК «На торговой набережной» можно легко добраться практически из любой точки города: в нескольких минутах ходьбы — станция метро «Немига» и остановка большого числа маршрутов наземного общественного транспорта.
Бизнес-центр расположен на улице Зыбицкой, известной в Минске наибольшей плотностью кафе, баров и других развлекательных заведений. Однако нужно быть готовым к определенному уровню цен здесь.
С парковкой, как и во всем центре, здесь проблема. На подъезде к офисам установлен платный въезд. Во всех европейских столицах это нормальная практика. Если вы хотите работать в исторической части города, будьте готовы платить как за себя, так и за свой автомобиль.
Часть офисов в здании имеет окна только во внутренний дворик, поэтому сказать, что с планировочными решениями здесь все хорошо — нельзя. Другая часть офисов нареканий не вызывает.
Собственник здесь тоже не один, что относим к «минусам». Арендные ставки в МФК «На торговой набережной» находятся на уровне €16-18 с НДС за квадратный метр.
БЦ «Башня Европы» в составе
— МФК «Титан» — своеобразные южные ворота на въезде в столицу. Комплекс состоит из нескольких зданий: бизнес-центра, торгового и развлекательного центров, а также многоуровневого паркинга. Общая площадь всего комплекса — 93 тыс. кв.м, из которых порядка 11 тыс. кв.м приходится на офисные площади БЦ «Башня Европы».
Магазины, отделения банков, кафе, ресторан, ночной клуб, боулинг и детский игровой комплекс внутри — главное преимущество расположения бизнес-центра в составе МФК. Для тех же, кому по каким-либо причинам они не подходят, в шаговой доступности есть аналогичные заведения.
Нужно заметить, что вокруг комплекса имеется просторная общая бесплатная парковка, где можно без проблем оставить свой автомобиль. Плюс в его составе есть подземный паркинг, а также наземный многоуровневый. Здесь уже места платные — €20-50 в месяц с НДС в зависимости от размещения.
Многофункциональный комплекс расположен возле станции метро «Петровщина». Здесь же курсируют 14 маршрутов наземного общественного транспорта, и, что немаловажно, здесь рядом удобный выезд на кольцевую дорогу. Да, это не центр города. Однако для тех компаний, у которых нет необходимости располагаться в центре, — это отличный вариант.
Светлые офисы, современная инженерная система, «умная» система управления и безопасности, скоростные лифты — особенности бизнес-центра «Башня Европы». Важно отметить, что здесь есть электронная пропускная система. Интересный момент, что на каждом этаже имеются помещения для организации кухни, что очень важно для комфорта сотрудников.
«Башня Европы» находится в руках одного собственника и относится к классу В+ по нашей классификации. Цена аренды кв.м здесь — от €12 с НДС.
— Находится рядом с одной из самых проходимых станций метро «Каменная Горка», плюс здесь курсируют более 20 маршрутов наземного общественного транспорта. Вообще, если «Титан» — южные, то GreenCity— это западные ворота города. Удобства расположению объекта добавляет и близость кольцевой дороги. Среди других бизнес-центров города Green City выделяется большим количеством парковочных мест — на каждые 100 кв.м офиса 17,8 машиномест: на обратной стороне от здания расположена бесплатная парковка на 1800 мест.
Внешний вид здания полностью соответствует своему названию. Плюс внутри здания также элементы озеленения. Еще один примечательный факт о GreenCity: внутри здания есть гостиница на 4 этажа. Это довольно удобно, если компания сотрудничает с представителями других стран. Кроме того, к зданию офиса примыкает торговый центр GreenCity, который пока еще не открылся. Также внутри есть кафе, отделение банка, салон красоты и фитнес-центр.
Что касается инфраструктуры, то здесь также, как и в предыдущих случаях, в шаговой доступности от БЦ есть множество кафе разного уровня и специфики, где каждый найдет для себя что-то подходящее и по вкусу, и по кошельку.
В здании есть как кабинетная «нарезка», так и openspace. В офисах установлены шумопоглощающие панели, система «интеллектуальное здание», что позволяет экономить энергию, современная приточно-вытяжная система вентиляции и так далее. Внутри бизнес-центра, помимо пассажирских лифтов, предусмотрен отдельный небольшой лифт для прямой доставки еды в офисы из располагающегося на первом этаже ресторана.
Мало кто знает, но по углам здания оборудованы балкончики, которые кем-то используются для «выпить чашечку кофе на свежем воздухе», а кем-то как место для курения. Отмечу, что собственников здесь много, но управление зданием находится на высоком уровне. Цена аренды здесь — порядка €10 с НДС за кв.м.
—Бизнес-центр расположен в 150 метрах от станции метро «Восток». Соседство с Национальной библиотекой также придает статусность объекту.
Помимо станции метро в минуте ходьбы и большого количества маршрутов наземного транспорта, DanaCentеrможет похвастаться еще и близким расстоянием к аэропорту. Это важно, если ваши партнеры — зарубежные компании, для которых так же, как и для вас, время — деньги.
К офисному зданию примыкает торговый центр, который уже открыт. Плюс ко всему вокруг хватает отделений банков, заведений общепита, магазинов, у комплекса есть свой бесплатный паркинг, один из самых удобных, на наш взгляд.
DanaCentеr позиционирует себя как офисное здание класса «премиум». Но по нашей классификации — это +, так как он соответствует не всем критериям класса А.
Здание оснащено энергосберегающими технологиями, по заявлению застройщика, в нем установлена технология «умного» офиса, современная система кондиционирования. По нашим данным, цена кв.м здесь может составлять от €15 до 25 с НДС за квадрат в зависимости от целого ряда условий.
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Фото: Павел Садовский
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ТОП-5 бизнес-центров: почему Royal Plaza не класс А, возле каких офисов есть большие парковки и сколько стоит работать на Зыбицкой
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