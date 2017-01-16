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Dom Perignon и Veuve Clicquot: МАРТ утвердил новый список для импорта

17.01.2017 11:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило на 2017 год перечень алкогольных напитков, на осуществление импорта которых не распространяется исключительное право государства.

Dom Perignon и Veuve Clicquot: МАРТ утвердил новый список для импорта
© Sputnik / Виктор Толочко
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Перечень утвержден постановлением МАРТ от 30 декабря 2016 года №47, которое во вторник опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. 

В перечень, в частности, включены 22 наименования шампанского из Франции, в том числе "Моет и Шандон", "Вдова Клико", "Дом Периньон", "Мумм", "Перрье-Жуэт", а также виноградные вина (минимальная цена производителя не менее 10 евро за сосуд емкостью 0,75 литра на складе производителя).

Кроме того, в списке 52 наименования коньяков – из Армении, Молдовы и Франции, 98 наименований виски из Великобритании, США, Ирландии, Канады, 31 наименование рома и только четыре – джина. 

В Беларуси ежегодно утверждается перечень алкогольных напитков, на осуществление импорта которых не распространяется исключительное право государства. В этом году количество наименований элитного алкоголя в перечне осталось таким же, как и в 2016 году.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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В новый перечень импортного алкоголя включено 22 наименования французского шампанского и виноградных вин, 98 наименований виски и только четыре – джина.

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