МИНСК, 17 янв – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило на 2017 год перечень алкогольных напитков, на осуществление импорта которых не распространяется исключительное право государства.



© Sputnik / Виктор Толочко "Акватрайплу" Чижа не досталось лицензии на импорт алкоголя

Перечень утвержден постановлением МАРТ от 30 декабря 2016 года №47, которое во вторник опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В перечень, в частности, включены 22 наименования шампанского из Франции, в том числе "Моет и Шандон", "Вдова Клико", "Дом Периньон", "Мумм", "Перрье-Жуэт", а также виноградные вина (минимальная цена производителя не менее 10 евро за сосуд емкостью 0,75 литра на складе производителя).

Кроме того, в списке 52 наименования коньяков – из Армении, Молдовы и Франции, 98 наименований виски из Великобритании, США, Ирландии, Канады, 31 наименование рома и только четыре – джина.

В Беларуси ежегодно утверждается перечень алкогольных напитков, на осуществление импорта которых не распространяется исключительное право государства. В этом году количество наименований элитного алкоголя в перечне осталось таким же, как и в 2016 году.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.