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Нацбанк выпускает в обращение монеты, посвященные белорусской милиции
17.01.2017 11:53 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 17 января. Национальный банк Беларуси 17 января выпускает в обращение памятные монеты "Беларуская міліцыя. 100 год": золотую — номиналом 50 рублей, массой 7,78 г, диаметром 25 мм, пробой сплава 999, тиражом 300 штук; серебряную — номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, диаметром 38,61 мм, пробой сплава 925, тиражом 3.000 штук; медно-никелевую — номиналом 1 рубль, массой 13,16 г, диаметром 32,00 мм, тиражом 5.000 штук.
Как сообщает Нацбанк, монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон — выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.
Аверс: вверху — рельефное изображение государственного герба Беларуси и надпись по кругу: "РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ"; в центре — изображение овального щита с рельефно выделенным мечом, рукоятка и острие которого выступают за его контур, в центре щита — рельефный элемент с изображением земного шара в лучах восходящего солнца, пронизывающих контуры территории Республики Беларусь; внизу щита — надпись на ленте: "МУС"; внизу монеты — номинал "50 РУБЛЁЎ" (на золотой), "20 РУБЛЁЎ" (на серебряной) и "1 РУБЕЛЬ" (на медно-никелевой), слева — год чеканки, справа — проба сплава (на серебряной и золотой).
Реверс: в центре — в круге рельефное погрудное изображение трех мужчин в милицейской форме разных временных периодов; по кругу надписи: "БЕЛАРУСКАЯ МІЛІЦЫЯ 100 ГОД"; "СЛУЖЫМ ЗАКОНУ, НАРОДУ, АЙЧЫНЕ".
Монеты отчеканены в АО "Монетный двор Польши".
"Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений", — подчеркивается в сообщении Нацбанка.
Свое столетие белорусская милиция отпразднует 4 марта 2017 года.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 17 января. Национальный банк Беларуси 17 января выпускает в обращение памятные монеты "Беларуская міліцыя. 100 год": золотую — номиналом 50 рублей, массой...
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