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МАЗ теряет рынок РФ и идет в Африку

17.01.2017 12:14 — Новости Экономики | БДГ  
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Белорусский завод теряет позиции на российском рынке, но открывает для себя новые горизонты: автомобили будут массово продавать в Египте.

По данным агенства АВТОСТАТ, в 2016 году российский рынок новых грузовых автомобилей вырос по сравнению с 2015 годом на 4,2% до 53,3 тысяч единиц. 

При этом лидером российского рынка остается КАМАЗ, доля которого составляет 38% от всего объема рынка (20,2 тысячи авто). На втором месте российский производитель ГАЗ и 7,3 тысячи авто, на третьем - белорусский МАЗ и 3,3 тысячи авто. При этом показатель белорусского производителя за год сократился на 9,5%.

Стоит отметить, что в минувшем году МАЗ сумел нарастить продажи другой своей продукции на российском рынке. Как сообщает все то же агентство, в 2016 году продажа МАЗом новых автобусов выросла на 55,6% с 522 до 812 единиц.

Несмотря на потери на основном для белорусского завода рынке сбыта,  власти уверены, что перспективы у МАЗа отличные. Определенный результат для завода может дать визит Александра Лукашенко в Египет. По данным официальных СМИ, египетские бизнесмены готовы заниматься продажами белорусских грузовиков и другой техники, которую производит МАЗ.

Так, бизнесмен Ахмед Абодух рассказал о том, что ранее техника МАЗ пользовалась спросом у военных, но в последнее время ею стали интересоваться предприятия разного профиля. Бизнесмен планирует открыть пять шоу-румов техники МАЗ и полагает, что со временем белорусские грузовики могут начать собирать в Египте.

Впрочем, из интервью бизнесмена не совсем ясно, каковы объемы продаж техники МАЗ в Египте сейчас: он лишь говорит о «множестве» заключенных договоров на продажу и делится планами о закрытии МАЗом потребности в технике для всего Египта.

 
 
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Белорусский завод теряет позиции на российском рынке, но открывает для себя новые горизонты: автомобили будут массово продавать в Египте.

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