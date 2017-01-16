Агентство Bloomberg составило топ-50 стран с инновационной экономикой. В рейтинг вошли все соседи Беларуси, а вот самой ее там не оказалось. Об этом пишет издание «Ежедневник».

Индекс инноваций Bloomberg составляется на основе оценок семи показателей: затраты на yаучно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), продуктивность, присутствие в экономике высокотехнологичных компаний, распространенность высшего образования, добавленная стоимость товаров, число регистрируемых патентов и число исследователей.

Лидером рейтинга осталась Южная Корея. За ней следует Швеция, обошедшая Германию. Аналитики Bloomberg отмечают, что хотя власти Швеции подняли налоги для бизнеса, жители страны сами по себе очень индивидуалистские и стремятся продвинуться и разбогатеть за счет выдвижения новых идей.

Из соседей нашей страны в рейтинг вошли буквально все: Россия (26 место) Литва (32-е место), Эстония (33-е), Латвия (39-е), Украина (42-е) Казахстан (48-е), Польша (22-е). Однако самой Беларуси в рейтинге вообще нет.

Следует отметить, что Bloomberg не единственный, кто негативно оценивает достижения Беларуси на пути построения инновационной экономики.

Так, например, в версии рейтинга «Глобальный инновационный индекс — 2016» Беларусь заняла всего лишь 79-е место из 128 стран. При этом она потеряла сразу 26 позиций в сравнении с рейтингом 2015 года.