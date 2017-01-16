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"Нам нужно сто Татьяна Короткевич". "Говори правду" - о планах на год и создании партии
17.01.2017 13:05 — Новости Экономики | Tut.by
Кампания «Говори правду» в 2017 году сделает ставку на работу в регионах и проведет в каждой из областей по форуму «За мирные перемены». Об этом заявили лидеры кампании Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев на пресс-конференции в Минске.
По словам Короткевич, 2016 год показал, что люди хотят мирных перемен без революций и потрясений. В прошлом году, по оценке политика, продолжилась политическая либерализация, которую, которую Короткевич назвала одним из достижений «Говори правду».
Один из примеров этого тренда — появление двух непровластных депутатов в парламенте — Елены Анисим и Анны Канопацкой.
— Общество стало готово к тому, чтобы женщины не просто лечили или учили, но и участвовали в руководстве страны на всех уровнях.
Короткевич признала, что «Говори правду» не смогла добиться диалога общества с властью на всех уровнях, хорошего делового климата в стране, справедливой пенсионной реформы и отмены сбора на тунеядство.
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— Но заметьте, как было мало радости по этому поводу, решение должно было быть принято 10−15 лет назад.
В 2017 году «Говори правду» нацелена на работу в регионах. «Голос перемен должен звучать из регионов, для регионов и в интересах всей страны», — резюмировала политик.
Андрей Дмитриев отметил, что «Говори правду» всегда «шла за людьми».
— Мы специально не навязывали людям якобы «правильные» идеи. Если люди считают это правильным, значит это важно и правильно.
Пять форумов в регионах
Три ключевых приоритета на 2017 год политик обозначил так: диалог между обществом и местной властью, поддержка местных лидеров и построение партии нового типа. В партию «Говори правду» решило преобразоваться в ноябре прошлого года.
— Нам нужны лидеры, способные быть посредниками между обществом и властью. У нас есть успешный опыт в Минске — это Татьяна Короткевич. Чтобы перемены стали необратимыми, нам нужно сто Татьян Короткевич — в каждом районе, каждом регионе. Мы будем находить, обучать и поддерживать этих местных лидеров.
Первый региональный форум «Говори правду» хочет провести в конце марта — начале апреля в том регионе, который будет более готов.
Форумы будут проходить на «не конфронтационной основе», а чтобы к ним могли «прислушаться местные элиты: не только власть, но и бизнес», отметил Дмитриев.
По словам Короткевич, с другими политическими силами «Говори правду» будет консолидировать усилия везде, где возможно. Она добавила, что в регионах это делать легче, чем в столице.
Центристская партия «нового типа»
По словам Дмитриева, партия «нового типа», которую строит «Говори правду» станет центристской. Учредительный съезд планируют провести после местных выборов начала 2018 года.
— Она будет представлять интересы тех людей, кто не приемлет радикального национализма и идеи «русского мира», кто не готов отказаться от любой из частей белорусской истории и культуры и не считает правильным выбирать между Востоком и Западом.
Принципиальными идеологическими моментами для новой партии политики назвали нейтралитет и независимость Беларуси, двуязычие, социальную защиту населения и акцент на местном самоуправлении.
Дмитриев добавил, что не считает создаваемую партию популистской.
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Кампания "Говори правду" в 2017 году сделает ставку на работу в регионах и проведет в каждой из областей по форуму "За мирные перемены".
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