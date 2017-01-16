Кампания «Говори правду» в 2017 году сделает ставку на работу в регионах и проведет в каждой из областей по форуму «За мирные перемены». Об этом заявили лидеры кампании Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев на пресс-конференции в Минске.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам Короткевич, 2016 год показал, что люди хотят мирных перемен без революций и потрясений. В прошлом году, по оценке политика, продолжилась политическая либерализация, которую, которую Короткевич назвала одним из достижений «Говори правду».

Один из примеров этого тренда — появление двух непровластных депутатов в парламенте — Елены Анисим и Анны Канопацкой.

— Общество стало готово к тому, чтобы женщины не просто лечили или учили, но и участвовали в руководстве страны на всех уровнях.

Короткевич признала, что «Говори правду» не смогла добиться диалога общества с властью на всех уровнях, хорошего делового климата в стране, справедливой пенсионной реформы и отмены сбора на тунеядство.

Недавний указ президента о безвизовом въезде в Беларусь на пять дней экс-кандидат в президенты назвала долгожданным.

— Но заметьте, как было мало радости по этому поводу, решение должно было быть принято 10−15 лет назад.

В 2017 году «Говори правду» нацелена на работу в регионах. «Голос перемен должен звучать из регионов, для регионов и в интересах всей страны», — резюмировала политик.

Андрей Дмитриев отметил, что «Говори правду» всегда «шла за людьми».

— Мы специально не навязывали людям якобы «правильные» идеи. Если люди считают это правильным, значит это важно и правильно.

Пять форумов в регионах

Три ключевых приоритета на 2017 год политик обозначил так: диалог между обществом и местной властью, поддержка местных лидеров и построение партии нового типа. В партию «Говори правду» решило преобразоваться в ноябре прошлого года.

— Нам нужны лидеры, способные быть посредниками между обществом и властью. У нас есть успешный опыт в Минске — это Татьяна Короткевич. Чтобы перемены стали необратимыми, нам нужно сто Татьян Короткевич — в каждом районе, каждом регионе. Мы будем находить, обучать и поддерживать этих местных лидеров.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первый региональный форум «Говори правду» хочет провести в конце марта — начале апреля в том регионе, который будет более готов.

Форумы будут проходить на «не конфронтационной основе», а чтобы к ним могли «прислушаться местные элиты: не только власть, но и бизнес», отметил Дмитриев.

По словам Короткевич, с другими политическими силами «Говори правду» будет консолидировать усилия везде, где возможно. Она добавила, что в регионах это делать легче, чем в столице.

Центристская партия «нового типа»

По словам Дмитриева, партия «нового типа», которую строит «Говори правду» станет центристской. Учредительный съезд планируют провести после местных выборов начала 2018 года.

— Она будет представлять интересы тех людей, кто не приемлет радикального национализма и идеи «русского мира», кто не готов отказаться от любой из частей белорусской истории и культуры и не считает правильным выбирать между Востоком и Западом.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Принципиальными идеологическими моментами для новой партии политики назвали нейтралитет и независимость Беларуси, двуязычие, социальную защиту населения и акцент на местном самоуправлении.

Дмитриев добавил, что не считает создаваемую партию популистской.