Беларусь и Россия начинают диалог о единой политике в области экстрадиции. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 января в Москве на пресс-конференции для иностранных и российских журналистов, сообщает БЕЛТА .



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«У нас с Беларусью Союзное государство, в рамках которого принято принципиальное решение выравнивать права граждан и одной, и другой страны во всех без исключения областях», — напомнил глава внешнеполитического ведомства России.

По словам Лаврова, одной из таких сфер приложения усилий является согласование параметров единого визового, единого миграционного пространства.

«Это требует среди прочего определения единого списка лиц, которые нежелательны, которые желательны, но это также требует единой политики в области экстрадиции. Сейчас это тем более актуально, потому что есть еще тема о договоренности между Беларусью и Евросоюзом о создании лагерей для нелегальных мигрантов на территории Беларуси. И учитывая, что у нас с Беларусью нет оформленной наземной сухопутной границы и это создает, конечно же, вопросы и возможности для злоупотреблений, мы начинаем с нашими белорусскими коллегами диалог на эту тему», — рассказал Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что белорусско-российские переговоры о единой миграционной политике ведутся уже давно, сейчас, по его мнению, настало время их ускорить и достичь конкретных результатов.

Как стало известно накануне, у пассажиров авиарейсов Минск-Москва в российских аэропортах начали проверять паспорта . В Пограничной службе ФСБ России пояснили, что проверка документов в том числе связана с указом об отмене белорусских виз. Но основная причина в том, чтобы граждане третьих стран не пересекали границу таким образом

Еще ранее иностранных граждан даже при наличии российской визы стали пускать в РФ из Беларуси только через международные пункты пропуска . Свое решение Россия объяснила тем, что «ситуация в мире кардинально изменилась» и «резко возросли риски, связанные с террористическими, миграционными вопросами».

Белорусский МИД посчитал данную меру чрезмерной. Как заметил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Мирончик, российская сторона сейчас увидела проблему там, где «не видела ее два десятка лет», а именно — в отсутствии международных пунктов пропуска на границе Беларуси и России.

Сергей лавров отметил, что проблема разрешится с созданием единого визового пространства Беларуси и России.