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Лавров: отсутствие границы с Беларусью создает возможности для злоупотреблений
17.01.2017 13:42 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь и Россия начинают диалог о единой политике в области экстрадиции. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 января в Москве на пресс-конференции для иностранных и российских журналистов, сообщает
«У нас с Беларусью Союзное государство, в рамках которого принято принципиальное решение выравнивать права граждан и одной, и другой страны во всех без исключения областях», — напомнил глава внешнеполитического ведомства России.
По словам Лаврова, одной из таких сфер приложения усилий является согласование параметров единого визового, единого миграционного пространства.
«Это требует среди прочего определения единого списка лиц, которые нежелательны, которые желательны, но это также требует единой политики в области экстрадиции. Сейчас это тем более актуально, потому что есть еще тема о договоренности между Беларусью и Евросоюзом
Дипломат отметил, что белорусско-российские переговоры о единой миграционной политике ведутся уже давно, сейчас, по его мнению, настало время их ускорить и достичь конкретных результатов.
Как стало известно накануне, у пассажиров авиарейсов Минск-Москва в российских аэропортах
Еще ранее иностранных граждан даже при наличии российской визы стали пускать в РФ из Беларуси только
Белорусский МИД посчитал данную меру чрезмерной.
Сергей лавров отметил, что проблема разрешится с созданием
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