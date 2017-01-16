В конце 2016 года квартиры в Минске покупали уже не так активно, как весной и летом. Тем не менее, ежемесячный спрос по-прежнему держался выше психологической отметки в 1000 сделок. По сравнению с ноябрём сделок стало меньше на 2%, но данные ещё будут уточнены и ноябрьский уровень наверняка будет превышен. 1000 сделок - это добротный показатель для любого другого месяца, но для декабря такой спрос можно назвать вполне заурядным. Для примера - в декабре 2015 года сделок было на 20% больше, чем сейчас.

Начало и конец 2016 года с точки зрения спроса ничем примечательным не выделялись, но за счёт рекордов весны и лета год оказался самым результативным в суверенной истории столичного рынка жилья. По сравнению со средним значением 2013-2015 гг. в Минске купили на 2200 квартир больше.

Предложение к середине декабря превысило отметку в 7000 квартир, но из-за праздников итоговая цифра оказалась ниже. По сравнению с августовским минимумом на рынке сейчас на 600 квартир больше, но если сравнивать с максимумом, который был отмечен в Iквартале, то предложение сократилось на внушительные 2700 квартир.



