МИНСК, 17 янв — Sputnik. Государственный комитет по имуществу рассчитывает продолжить проведение так называемых "народных IPO", в ходе которых граждане могут через Белорусскую валютно-фондовую биржу приобрести принадлежащие государству акции тех или иных предприятий.

Первое "народное IPO" было проведено в Беларуси в 2012 году, когда на биржу были выставлены акции Минского завода игристых вин. Акции могли купить только резиденты Беларуси, причем не более 999 штук в одни руки. В рамках IPO МЗИВ было продано около 68% предлагавшихся акций, в 2013 году пришлось провести допэмиссию по количеству акций, не проданных на первом этапе. Это IPO принесло предприятию 3,4 миллиона долларов инвестиций.

Далее в 2014 году на IPO вышел Гомельский жировой комбинат. Это уже не было "народным IPO", хотя его и называли так. IPO проводилось без ограничений на покупку акций и было менее успешным.

"Мы будем этот процесс продолжать", — заявила на пресс-конференции в МПЦ Sputnik начальник управления учета и распоряжения акциями ГКИ Анна Корниевич.

Она отметила, что пока Госкомимущество не рассматривает конкретные предприятий для проведения "народного IPO".

"Мы пока не смотрели это, но попытались подготовить проект указа президента по продаже акционерных обществ, где доля государства менее 25%", — сказала она.

Корниевич отметила, что привлечение средств населения в акции госпредприятий — не только инструмент инвестирования, но и "способ отвлечь от обменных пунктов".

Однако для того, чтобы работа на рынке ценных бумаг была для граждан интересной, акции должны быть ликвидными, а доходность по ним должна быть не ниже, чем доходность по депозитам.