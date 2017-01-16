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Россельхознадзор недоволен продукцией фирм "куриного короля" Баскина

17.01.2017 16:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв – Sputnik. Россельхознадзор может принять меры в отношении белорусского производителя продуктов из мяса птицы СЗАО "Серволюкс", принадлежащего бизнесмену Евгению Баскину, сообщило во вторник российское ведомство.

Россельхознадзор недоволен продукцией фирм "куриного короля" Баскина
© Sputnik Евгений Биятов
Продукты двух белорусских предприятий запретили продавать в РФ

Ранее регулятор уже запрещал продажу продукции "Серволюкса" в РФ в связи с выявлением в охлажденном мясе курицы листерий.

"В результате анализа данных лабораторного мониторинга текущего года, а также нарушений, допускаемых при ввозе, Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям выявлен профиль риска, связанный с поставками птицеводческой продукции из белорусских СЗАО "Серволюкс" и его филиала "Серволюкс Агро", – говорится в сообщении ведомства.

Так, с 1 по 12 января были проверены шесть проб мяса птицы и полуфабрикатов, в результате в трех была выявлена бактерия рода Listeria monocytogenes. Повторный отбор проб был проведен с 15 по 17 января, в настоящее время ведется их исследование.

"В случае получения положительных экспертиз – профиль риска будет подтвержден", – сказали в Россельхознадзоре.

При этом ведомство подчеркивает: управление Россельхознадзора будет ходатайствовать об увеличении объема мониторинговых исследований продукции "Серволюкса" либо требовать гарантий с белорусской стороны о введении в отношении производителя режима усиленного контроля за поставками в РФ. 

Группа компаний "Серволюкс" принадлежит известному белорусскому бизнесмену Баскин и специализируется на производстве мяса птицы в Могилевском районе. Кроме того, Баскин владеет птицефабрикой "Агролинк" в Быхове, компаниями "Экомол" и "Экомол Агро", занимающимися производством комбикормов и белково-витаминных концентратов, компанией "Серволюкс Генетик" и племенной свинофермой в Винницкой области Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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Российское ведомство отмечает, что согласно предварительным анализам продукции в мясе птицы снова найдены листерии.

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