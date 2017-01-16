Историю очередного конфликта интересов государства и частного инвестора TUT.BY описывал летом прошлого года . Сегодня инвестор, разрабатывавший под Минском месторождение песчано-гравийной смеси «Мазуры», которое приглянулось государству, закапывает разведанные ресурсы и сворачивает производственную базу. «Здравый смысл и логика в нашей стране отступают, если чиновник крупного ранга видит в тебе врага», — резюмирует итоги своего опыта инвестирования Евгений Шулигин, главный инженер и основной владелец компании «Делмакс».



Фото предоставлено компанией. Смонтированное РБУ на производственной базе в Дзержинске.

Владельцы ООО «Делмакс», вложившие 3 млн долларов в производство строительных изделий в Дзержинском районе, похоже, так и не смогут «отбить» свои инвестиции. Инвесторы прошли через суды и проверки , но в августе срок, на который был выделен участок, истек, выработать разведанный ресурс полностью не удалось — работу приостанавливали из-за многочисленных проверок, дополнительный участок получить не удалось из-за «нужд государства».

«Мы до последнего надеялись, что Дзержинский райисполком продлит нам возможность пользования земельным участком, ранее выделенным под карьер, и даст возможность освоить дополнительно разведанные нами полезные ископаемые. Однако после наших многочисленных обращений райисполкомом, полностью копируя ответ Миноблисполкома, в продлении сроков пользования основного и согласовании дополнительного земельного участка отказал», — разводит руками Шулигин.

Сейчас по настоянию Миноблисполкома «Делмакс» занимается рекультивацией карьера, хотя часть ископаемых осталась не выбрана, «не говоря уже о дополнительно разведанных запасах полезных ископаемых».

«Нам приходится закапывать свои же деньги. В адрес ООО «Делмакс» из уст председателя Миноблисполкома звучит неприкрытая клевета: на селекторном совещании в Дзержинском райисполкоме, куда мы были приглашены, нас обвинили в расхищении госсобственности, в торговле полезными ископаемыми без надлежащего учета, извлечении огромной прибыли «себе в карман», в захвате «россиянами» белорусской земли с угрозами «доложить президенту о ситуации, сложившейся с карьером «Мазуры», — недоумевает инвестор, живущий, кстати, в Беларуси уже более 15 лет.

Вышеперечисленные факты объективно ничем не подтверждены, более того, опровергнуты имеющимися документами и решениями Экономического суда Минской области, подчеркивает Шулигин.

В итоги за дрязгами конечная цель проекта — производство строительных изделий на собственных производственных площадях с использованием собственного сырья — осталась не достигнутой.

«Мне говорят: покажите ваши инвестиции! Что вы сделали? Поставили на карьере копеечные бытовки, камеры, весы, оборудование и начали добывать и продавать полезные ископаемые… Мы вложили все свои кровно заработанные деньги в согласованный и выделенный исполкомом участок, ориентировали бизнес на долгосрочную перспективу: строили собственную производственную базу для выпуска строительных изделий, РБУ, установили оборудование по переработке песка, ПГС, предлагали привлечь 15 млн долларов в производство базальтового волокна и изделий на его основе с применением песка на площадях собственной производственной базы. А теперь — все в лес… Все проекты были рассчитаны на использование собственного сырья, а не того, которое нужно привозить за 170 километров! Мы закапываем собственные вложения, разведанные запасы на миллиарды, а это ведь и есть рабочие места, отчисления налогов, развитие производства, о которых столько говорится…», — недоумевает инвестор.

Он подчеркивает, что решения Дзержинского райисполкома «О прекращении права пользования недрами ООО «Делмакс» в Экономическом суде были признаны незаконными, факты несвоевременного начала пользования недрами, нецелевого использования добываемых полезных ископаемых, систематического нарушения природоохранного законодательства, отсутствие весового учета не подтвердились и были опровергнуты. «Однако Миноблисполком, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, опровергающее эти факты, продолжает настаивать на своем, то есть получается, выводы и решение суда для чиновника не имеют принципиального значения», — делает вывод Евгений Шулигин.

«Мы были готовы рассмотреть вопрос о безвозмездной передаче государству доли уставного фонда компании с целью сохранения предприятия и рабочих мест, однако услышали лишь едкие комментарии «о стремлении примазаться к государству», — отмечает он.

В итоге, считает инвестор, местные власти не дали возможности попытаться спасти проект: на письмо с просьбой продлить сроки рекультивации карьера получен отказ.

Срок возврата земельного участка, выделенного под карьер, уже наступил, однако из-за ограниченности материальных, технических возможностей ООО «Делмакс» рекультивация карьера затянулась, вернуть земельный участок в срок не получилось. В результате с октября 2016 года «Делмакс» уплачивает земельный налог в 10-кратном размере, за последний квартал 2016 года он составил почти 24 тысячи деноминированных рублей.

«У предприятия нет финансовой возможности, платя такие огромные суммы налога, продолжать рекультивацию, которая, как мы опасаемся, может сильно затянуться. Мы договорились с ОДО „Экология города“ о возможности рекультивации „Мазуров“ силами этого предприятия, имеющего такой опыт. Но и здесь мы столкнулись с нежеланием пойти нам на встречу: было сказано, что рекультивировать карьер могут и они, однако земельный участок останется за вами, что означает необходимость оплаты земельного налога в десятикратном размере все то время, пока будут идти работы по рекультивации карьера», — рассказывает Шулигин.

«Выходит, нужна сиюминутная выгода: наложить штраф и обложить налогом в десятикратном размере, подождать, пока предприятие „загнется“ и забрать его имущество», — заключает он.