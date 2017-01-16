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Польских дипломатов не пустили в Россию из Беларуси
17.01.2017 18:28 — Новости Экономики | Tut.by
Две группы польских дипломатов не смогли въехать в Смоленскую область с территории Беларуси на автомобилях. Российские пограничники развернули поляков из-за «отсутствия постов пограничного контроля по пропуску граждан третьих стран в РФ» в районе пересечения дипломатами границы. Об этом сообщает
Граждане Польши ехали на двух автомобилях с дипломатическими номерами. Их остановили на границе и предложили пересечь границу в соседних регионах, объяснил представитель российского погрануправления Александр Лазненко.
По его словам, на российско-белорусской границе нет погранпостов, однако на трассе при въезде в РФ постоянно дежурит пограничный наряд. За последние дни, добавил представитель ведомства, было отмечено еще несколько аналогичных случаев. Дипломаты из других стран тоже пытались въезжать в Россию через границу с Беларусью. Однако всем иностранцам было отказано во въезде в Смоленскую область.
Иностранных граждан даже при наличии российской визы стали пускать в РФ из Беларуси только
Белорусский МИД посчитал данную меру чрезмерной и попросил не делать резких односторонних шагов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что проблема разрешится с созданием
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Российские пограничники развернули поляков из-за "отсутствия постов пограничного контроля по пропуску граждан третьих стран в РФ" в районе пересечения...
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