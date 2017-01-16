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Польских дипломатов не пустили в Россию из Беларуси

17.01.2017 18:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Две группы польских дипломатов не смогли въехать в Смоленскую область с территории Беларуси на автомобилях. Российские пограничники развернули поляков из-за «отсутствия постов пограничного контроля по пропуску граждан третьих стран в РФ» в районе пересечения дипломатами границы. Об этом сообщает Вести.ру со ссылкой пограничное управление ФСБ по Смоленской области.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Граждане Польши ехали на двух автомобилях с дипломатическими номерами. Их остановили на границе и предложили пересечь границу в соседних регионах, объяснил представитель российского погрануправления Александр Лазненко.

По его словам, на российско-белорусской границе нет погранпостов, однако на трассе при въезде в РФ постоянно дежурит пограничный наряд. За последние дни, добавил представитель ведомства, было отмечено еще несколько аналогичных случаев. Дипломаты из других стран тоже пытались въезжать в Россию через границу с Беларусью. Однако всем иностранцам было отказано во въезде в Смоленскую область.

Иностранных граждан даже при наличии российской визы стали пускать в РФ из Беларуси только через международные пункты пропуска осенью прошлого года. Свое решение Россия объяснила тем, что «ситуация в мире кардинально изменилась» и «резко возросли риски, связанные с террористическими, миграционными вопросами».

Белорусский МИД посчитал данную меру чрезмерной и попросил не делать резких односторонних шагов. Как заметил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Мирончик, российская сторона сейчас увидела проблему там, где «не видела ее два десятка лет».

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что проблема разрешится с созданием единого визового пространства Беларуси и России. Сегодня он еще раз повторил, что сторонам нужно активизировать переговоры об этом. В Минске к этой идее до сих пор относились без энтузиазма.

 
Теги: Минск
 
 
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Российские пограничники развернули поляков из-за "отсутствия постов пограничного контроля по пропуску граждан третьих стран в РФ" в районе пересечения...

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