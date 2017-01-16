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"Мы делаем то же, что и Россия 10 лет назад". В Минске ответили Лаврову о "лагерях беженцев"

17.01.2017 18:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сотрудничество Беларуси, Международной организации по миграции (МОМ) и Евросоюза по открытию центров содержания мигрантов — это то же самое, что делала Россия десять лет назад. Так в МИД Беларуси прокомментировали заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что договоренности между Минском и Брюсселем о «лагерях для нелегальных мигрантов» на территории Беларуси при отсутствии границы с Россией создают «вопросы и возможности для злоупотреблений».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в своем комментарии сослался на мнение МОМ и ООН о том, что Беларусь в сегодняшней непростой обстановке — одна из немногих стран континента, которая «эффективно и цивилизованно занимается проблемой миграции».

— Даже в ситуации, когда в течение короткого времени в нашу страну приехали 160 тысяч украинских беженцев, мы обошлись без «лагерей», проблем с расселением и тому подобного.

По мнению Минска, у российских партнеров «нет ни малейшего повода для озабоченности в связи с договоренностью Беларуси и МОМ создать в нашей стране отвечающие самым современным стандартам центры временного содержания иностранных граждан».

— Ведь мы делаем то же самое, что и наши российские партнеры еще десять лет назад.

Мирончик напомнил, что тогда МОМ и ЕС реализовывали аналогичный проект «Содействие Правительству Российской Федерации в укреплении административного потенциала и законодательной базы в рамках реализации соглашений о реадмиссии» и несколько схожих инициатив, где России, как и сегодня Беларуси, оказывалась финансовая помощь ЕС в «создании системы центров по размещению граждан третьих стран, которые будут возвращаться на территорию и с территории РФ в рамках реадмиссионных соглашений со странами Европы и третьими странами».

— Отмечу, белорусская сторона не ставила никаких вопросов, тем более ни в какой форме не высказывала озабоченности в связи с подобным сотрудничеством России, Евросоюза и МОМ. Мы понимали и учитывали, что эта работа направлена на стабилизацию и улучшение миграционной ситуации на пространстве стран-участниц Договора о создании Союзного государства Беларуси и России и приветствовали соответствующие усилия наших российских партнеров.

В МИД повторили, что Беларусь сейчас делает «ровно то же самое, что и Россия несколько раньше».

— Единственное отличие — на тот момент Российской Федерацией уже было заключено соглашение о реадмиссии с ЕС и, соответственно, у нее имелось обязательство принимать нелегальных мигрантов, попавших в Евросоюз через российскую территорию. У нас сейчас такого обязательства нет, т.е. мы работаем с учетом российского опыта и на упреждение возможных проблем.

В МИД отмечают, что Беларусь с Россией делают общее дело, которое полностью лежит в русле усилий по развитию общего миграционного пространства двух стран.

Напомним, 13 января немецкая газета Tageszeitung сообщила о выделении ЕС Беларуси 7 млн евро на строительство миграционных центров на 30−50 мест для трех категорий мигрантов: беженцев из Сирии, Украины и «лиц, которые уезжают от экономического кризиса в России и ищут работу в странах ЕС» — в том числе и чеченские беженцы.

17 января МВД Беларуси пояснило, что речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из Евросоюза в них размещаться не будут.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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