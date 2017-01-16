«Зашел сюда и почувствовал, что вернулся в девяностые», — оценивает обстановку в рабочем кабинете Анны Канопацкой в округе ее будущий помощник Денис Тихоненко. Оппозиционному депутату выделили место для приема граждан в помещении ЖЭСа на Кижеватова, 66. За стенкой от нее сидят мастера, напротив — актовый зал.





Перед заездом депутата коммунальщики специально сделали в помещении косметический ремонт и переклеили обои. На скрипучем полу остался старый линолеум, а на стульях и стульях — слой пыли после строительных работ. Помимо этого там поставили компьютер, принтер и факс.

— Мне звонили перед заездом и спрашивали, что мне нужно для работы. И предупредили, что отправили уже кого-то в магазин за флагом и портретом президента. Я говорила: «Не нужно, лучше купите мне стул, если у вас возможность». Но нет, — рассказывает Анна Канопацкая.

Портрет Александра Лукашенко в раннем президентском образе депутат все равно сняла со стены. Как и большой флаг со стойки.





Весной депутат собирается сделать в своей приемной новый ремонт. Уже за свой счет.

— А что это трещит? — реагирует Анна Канопацкая на странное потрескивание под навесным потолком.

— Это я просто ноутбук заряжаться поставил. Видимо, проводка. Потом разберемся с этим.

Сейчас в Палате представителей так называемые каникулы. Заседаний нет. Депутаты работают в постоянных комиссиях, кулуарно обсуждают законопроекты и встречаются с избирателями. К слову, у многих из них есть мобильный Анны Канопацкой.

— В округе граждане приходят со своими мелкими коммунальными проблемами: здесь затопило, там наследили. Но иногда бывает так, что ты описываешь им алгоритм, что они должны сделать, потом перезваниваешь и спрашиваешь: «Ну что, сделали?». Оказывается, нет. Многие из них, оказывается, ждут волшебника, который им все сделает. Но их к этому приучили, — рассказывает депутат про работу с гражданами.





— Как вы оцениваете свою «первую четверть» в качестве депутата?

— Хотелось бы сделать намного больше. Должна признаться, что пребывала в каких-то розовых очках насчет организации работе в Палате представителей, думала, что все будет проще. Пока приходится еще во всем разбираться, — говорит депутат.

Только попав в парламент она поняла, почему депутаты редко выступают с собственными законодательными инициативами. Оказывается, просто выступить с предложением и назначить по нему голосование нельзя. Предварительно нужно пройти все согласования в профильных министерствах. В эту бюрократическую машину и сами чиновники не хотят ввязываться, считает Канопацкая.

— Иногда в беседе указываешь чиновнику на пробелы в законодательстве. Они с ними соглашаются. Но говорят, что новый закон писать не будут, потому что это долго. Вместо этого им проще провести какую-то инициативу через указ президента. Я категорически против этого, потому что у нас есть парламент, где должны все такие вопросы решаться, — говорит депутат от ОГП.





Анна Канопацкая сейчас курирует законопроект об исключении из права лжепредпринимательства. По мнению депутата, такого явления просто не может быть. А если бизнес нарушает закон, то его нужно привлекать по другим статьям.

Депутат уверена в том, что государству нужно отказаться от дотирования нерентабельных крупных производств, а деньги пустить на поддержку предпринимательства.

— Чтобы у нас было, что делить, как говорит Владимир Андрейченко, мы должны создать условия для этого. Это значит — не вводить новые налоги и не шокировать мир изменениями в декрет о тунеядстве. Необходимо раскрепощать деловую инициативу, создавать условия для самозанятости. Тогда мы будем думать, не откуда взять, а как правильно поделить, — уверена Канопацкая.

Депутат обращает внимание, что каждый год в стране сокращается количество предпринимателей. И делает вывод: люди хотят работать на себя, но они не могут подстроиться под ту систему, которая существует.

— Получается, что барьеров и запретов гораздо больше, чем прибыли. У нас предпринимателей вызывают на ковер в исполкомы. Все проверяющие открывают двери ногой, выписывают штрафы и считают, что так зарабатывают деньги в бюджет. Но если всех позакрывать, то брать средства будет не у кого. Нужно уважительно относиться к тем, кто приносит доход стране, — считает депутат. — Деньги хорошо, но активы — это гораздо интереснее. Они заставляют тебя думать и двигаться вперед.





Сейчас Анна Канопацкая добивается отмены «налога на тунеядство» . Она уже написала обоснование в Администрацию президента, а ее однопартийцы активно собирают подписи против декрета по всей стране. Доходов стране этот документ не принесет, уверена депутат, а на реализацию норм декрета государство потратит куда больше.

— Я за границей пытаюсь доказать партнерам, что в Беларуси начинаются сдвиги, мы готовим изменения в избирательное законодательство. Получается, что депутаты идут навстречу Европе, а исполнительная власть делает три шага назад, — рассказывает Канопацкая. — Иностранцы не верят, что такое возможно. Они не могут понять, как можно штрафовать человека, который и без того пострадал из-за отсутствия работы.

Первоначально «налог на тунеядство» должен был выявить теневые доходы белорусов. Но в итоге пострадали и без того не защищенные слои населения.

— А те, кто получал зарплату в конверте и ездил на Porsche, уже давно пересел на Bentley, — не исключает депутат. — Теневых денег быть не должно, но существуют другие механизмы вовлечения их в оборот.





Сейчас Анна Канопацкая формирует список своих помощников. Предварительно в него включены два человека из ОГП — зампредседателя партии Антонина Ковалева и руководитель политической комиссии Денис Тихоненко. В частности, они будут вести еженедельные приемы избирателей в округе.



Денис ​​Тихоненко