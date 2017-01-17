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Министерство финансов введет ведомственную отчетность о драгоценных металлах в изделиях и ломе, скупленных у населения
17.01.2017 22:12 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 17 января. Министерство финансов введет ведомственную отчетность о драгоценных металлах в изделиях и ломе, скупленных у населения, а также об изготовленных ювелирных и других бытовых изделиях из драгоценных металлов и драгоценных камней. Соответствующее поручение закреплено распоряжением премьер-министра от 16 января.
По сообщению пресс-службы правительства, речь идет о введении ведомственной отчетности о драгоценных металлах в изделиях и ломе, скупленных у населения, для юридических лиц, имеющих право осуществлять скупку драгоценных металлов в соответствии с законодательными актами, а также об изготовленных ювелирных и других бытовых изделиях из драгоценных металлов и драгоценных камней для юридических лиц, имеющих право осуществлять изготовление продукции (изделий), ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней по индивидуальным заказам населения (из материала заказчика) и (или) их производство.
Документ принят в соответствии с указом президента от 2 марта 2011 года № 95 "О некоторых вопросах сбора информации, не содержащейся в государственной статистической отчетности".
БелаПАН.
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Министерство финансов введет ведомственную отчетность о драгоценных металлах в изделиях и ломе, скупленных у населения
Минск, 17 января. Министерство финансов введет ведомственную отчетность о драгоценных металлах в изделиях и ломе, скупленных у населения, а также об изготовленных...
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