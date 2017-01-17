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Лукашенко — суданским парламентариям: Белорусские предприятия успешно конкурируют с лучшими зарубежными товаропроизводителями
17.01.2017 18:23 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 17 января. В рамках официального визита в Судан Александр Лукашенко выступил перед депутатами обеих палат парламента. Он рассказал суданским парламентариям о месте Беларуси в современном мире, внешнеполитических ориентирах, перспективах развития на национальном уровне и в двусторонних отношениях с Суданом, сообщила пресс-служба президента.
Лукашенко подчеркнул, что белорусы знают цену мира, и это понимание лежит в основе современных подходов страны во внешней политике. "Мы строим ее на принципах многовекторности, миролюбия, сотрудничества и взаимного уважения", — сказал он.
"Сегодня Беларусь — динамично развивающееся европейское государство, — заявил официальный лидер. — В своем становлении мы сделали ставку на богатейший потенциал, накопленный во времена СССР. Создана национальная модель государственного устройства, которая максимально отвечает потребностям белорусского народа. Она имеет эффективно функционирующие институты, оптимальную экономическую систему и высокий уровень социальной защиты населения".
"Даже в непростых нынешних условиях на мировых рынках белорусские предприятия успешно конкурируют с лучшими зарубежными товаропроизводителями. Беларусь полностью обеспечена продуктами питания собственного производства", — сказал оратор. По его словам, Беларусь вышла на передовые позиции производства и экспорта ряда промышленных, сельскохозяйственных и продовольственных товаров.
"Мы считаем, что будущее за инновациями, наукой и технологиями. В нашей стране создан серьезный задел в развитии атомной энергетики, космической отрасли, биотехники. Широко известны достижения белорусских программистов. Благодаря выпускникам наших университетов Беларусь в разы опережает многие страны по экспорту компьютерных услуг на душу населения", — заявил Лукашенко.
Беларусь, сказал он, находится в числе мировых лидеров по уровню развития медицины и обеспеченности населения услугами здравоохранения.
"В современном мире с его острой борьбой за рынки и ресурсы мы не имеем права на самоуспокоение. Во многом именно с этим связана большая степень участия государства в делах экономики, за что нас в свое время немало критиковали, — отметил выступающий. — Сегодня нас уже не критикуют, а многие этот опыт перенимают. Время все расставило по своим местам. Все ведущие государства мира не отрицают сегодня разумную поддержку государством национальных компаний в работе как на территории государства, так и за рубежом".
БелаПАН.
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Лукашенко — суданским парламентариям: Белорусские предприятия успешно конкурируют с лучшими зарубежными товаропроизводителями
Минск, 17 января. В рамках официального визита в Судан Александр Лукашенко выступил перед депутатами обеих палат парламента. Он рассказал суданским парламентариям...
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