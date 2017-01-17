Проект «Реконструкция Гомельской ТЭЦ-1 с созданием парогазового блока 35 МВт с газотурбинной установкой 25 МВт, котла-утилизатора и паровой турбины» реализуется в соответствии с отраслевой программой развития электроэнергетики на 2016−2020 годы.





В настоящее время закончен монтаж газовой турбины, выполнена сборка котла-утилизатора, смонтирована дымовая труба, ведутся работы по обвязке котла и газовой турбины, монтажу паровой турбины, оборудования химводоочистки.

Срок ввода объекта — 2017 год, объем финансирования составляет 46,6 млн долларов.

Всего в 2017 году при реализации отраслевой программы развития электроэнергетики на 2016−2020 годы запланирован ввод порядка 90 МВт электрогенерирующих мощностей (Витебская и Полоцкая ГЭС, Гомельская ТЭЦ-1). В то же время будут выведены из эксплуатации 160 МВт отработавших ресурс мощностей Березовской ГРЭС.