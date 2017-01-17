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Реконструкцию гомельской ТЭЦ-1 планируется завершить до конца 2017 года

18.01.2017 07:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Проект «Реконструкция Гомельской ТЭЦ-1 с созданием парогазового блока 35 МВт с газотурбинной установкой 25 МВт, котла-утилизатора и паровой турбины» реализуется в соответствии с отраслевой программой развития электроэнергетики на 2016−2020 годы.


В настоящее время закончен монтаж газовой турбины, выполнена сборка котла-утилизатора, смонтирована дымовая труба, ведутся работы по обвязке котла и газовой турбины, монтажу паровой турбины, оборудования химводоочистки.

Срок ввода объекта — 2017 год, объем финансирования составляет 46,6 млн долларов.

Всего в 2017 году при реализации отраслевой программы развития электроэнергетики на 2016−2020 годы запланирован ввод порядка 90 МВт электрогенерирующих мощностей (Витебская и Полоцкая ГЭС, Гомельская ТЭЦ-1). В то же время будут выведены из эксплуатации 160 МВт отработавших ресурс мощностей Березовской ГРЭС.

 
 
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Проект реконструкции гомельской ТЭЦ-1 реализуется в соответствии с отраслевой программой развития электроэнергетики на 2016−2020 годы.

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