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Ставка рефинансирования Нацбанка снижена до 17% годовых

18.01.2017 09:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Ставка рефинансирования Национального банка с Беларуси снижается с 18 января — с 18% до 17% годовых, сообщили Sputnik в Нацбанке.

Также с 18 января снижаются ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков — с 23% до 22% годовых.

Ранее в Нацбанке отмечали, что эти решения в области процентной политики принимались с учетом следующих основных факторов:

  • замедления в ноябре инфляции до 11,4% и прогноза годовой инфляции на уровне 11%, что ниже установленного порога
  • умеренного темпа роста денежного предложения (прирост средней широкой денежной массы в ноябре составил 4,4% против 39,2% годом ранее)
  • положительного уровня процентных ставок по кредитам и депозитам
  • постепенного повышения внешнеэкономической устойчивости сложившегося по итогам четвертого квартала 2016 года чистого предложения валюты на внутреннем валютном рынке и незначительного вклада курсового фактора в рост инфляции

В последний раз Нацбанк изменял ставку рефинансирования 17 августа — сразу на 2% — с 20% (установленной с 1 июля) до 18% годовых.

Всего в 2016 году ставка рефинансирования снижалась четыре раза, первое снижение было произведено с 1 апреля, когда она была установлена в размере 24% годовых. До этого ставка рефинансирования не менялась с 9 января 2015 года, когда ее повысили сразу на пять процентных пунктов — до 25% годовых.

В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в первом квартале 2017 года.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Также с 18 января снижаются на 1 процентный пункт ставки по операциям поддержки текущей ликвидности банков. Решения приняты на основе низкой инфляции по итогам...

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