﻿ Постановлением правительства утвержден перечень республиканских госнужд на 2017 год. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Постановлением правительства утвержден перечень республиканских госнужд на 2017 год

18.01.2017 08:12 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 18 января. Правительство утвердило перечень республиканских государственных нужд, а также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров для республиканских госнужд на 2017 год постановлением от 13 января 2017 года № 28.

Как сообщает пресс-служба Совмина, в перечень республиканских государственных нужд включены поставки (закупки) сельскохозяйственной продукции и сырья, лома и отходов черных и цветных металлов, драгоценных металлов, отходов бумаги, картона и стекла.

Государственными заказчиками по поставкам сельскохозяйственной продукции и сырья будут Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Минский горисполком (для нужд Минска), концерн "Белгоспищепром", Министерство внутренних дел, концерн "Беллегпром".

Минсельхозпроду поручено по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли установить закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, произведенную в 2017 году и закупаемую для госнужд. Кроме того, Минсельхозпроду необходимо совместно с облисполкомами обеспечить направление на финансирование закупки сельскохозяйственной продукции для госнужд собственных средств организаций-заготовителей, а также кредитов банков, включая льготные, в соответствии с законодательством.

Облисполкомам рекомендовано совместно с Минсельхозпродом обеспечить финансирование закупки сельскохозяйственной продукции для республиканских госнужд заготовителями, неплатежеспособность которых имеет или приобретает устойчивый характер, в том числе путем применения неденежных форм расчетов в соответствии с законодательством, а также принять безусловные меры по поставке сельскохозяйственной продукции урожая 2017 года в счет выданных заготовителями авансов на эти цели.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 18 января. Правительство утвердило перечень республиканских государственных нужд, а также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров для...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Резиденция под Минском оказалась вотчиной друга Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика