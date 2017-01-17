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Постановлением правительства утвержден перечень республиканских госнужд на 2017 год
18.01.2017 08:12 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 18 января. Правительство утвердило перечень республиканских государственных нужд, а также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров для республиканских госнужд на 2017 год постановлением от 13 января 2017 года № 28.
Как сообщает пресс-служба Совмина, в перечень республиканских государственных нужд включены поставки (закупки) сельскохозяйственной продукции и сырья, лома и отходов черных и цветных металлов, драгоценных металлов, отходов бумаги, картона и стекла.
Государственными заказчиками по поставкам сельскохозяйственной продукции и сырья будут Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Минский горисполком (для нужд Минска), концерн "Белгоспищепром", Министерство внутренних дел, концерн "Беллегпром".
Минсельхозпроду поручено по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли установить закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, произведенную в 2017 году и закупаемую для госнужд. Кроме того, Минсельхозпроду необходимо совместно с облисполкомами обеспечить направление на финансирование закупки сельскохозяйственной продукции для госнужд собственных средств организаций-заготовителей, а также кредитов банков, включая льготные, в соответствии с законодательством.
Облисполкомам рекомендовано совместно с Минсельхозпродом обеспечить финансирование закупки сельскохозяйственной продукции для республиканских госнужд заготовителями, неплатежеспособность которых имеет или приобретает устойчивый характер, в том числе путем применения неденежных форм расчетов в соответствии с законодательством, а также принять безусловные меры по поставке сельскохозяйственной продукции урожая 2017 года в счет выданных заготовителями авансов на эти цели.
БелаПАН.
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Минск, 18 января. Правительство утвердило перечень республиканских государственных нужд, а также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров для...
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