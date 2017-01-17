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Ставка рефинансирования снижена до 17% годовых

18.01.2017 10:00 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 18 января. Ставка рефинансирования 18 января снижена до 17% годовых. Ранее она составляла 18%.

Решение о снижении ставки рефинансирования было принято в начале января правлением Национального банка Беларуси. В 2016 году Нацбанк снижал ее четыре раза: с 25% в начале года до 18% в августе.

С сегодняшнего дня также снижены ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков: с 23 до 22% годовых.

Как ранее пояснили в главном банке страны, новые решения в области процентной политики приняты с учетом нескольких основных факторов, в том числе в связи с замедлением инфляции. Так, в ноябре 2016 года годовая инфляция замедлилась до 11,4%. По итогам года она составила 10,6%.

Регулятор отмечает, что темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 года по отношению к ноябрю 2015 года выросла на 4,4% (39,2% годом ранее).

Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках, несмотря на постепенное снижение их номинальных значений, в реальном выражении поддерживаются на устойчивом положительном уровне, сообщает Нацбанк.

По данным главного банка страны, постепенно повышается внешнеэкономическая устойчивость. Счет текущих операций платежного баланса улучшился с минус 0,3% к ВВП в III квартале 2015 года до 1,7% к ВВП в III квартале 2016 года, сальдо внешней торговли товарами и услугами — с 1,6 до 4,4% к ВВП соответственно.

На внутреннем валютном рынке в IV квартале 2016 года продолжилось формирование чистого предложения валюты, прежде всего со стороны субъектов хозяйствования и населения. Вклад курсового фактора в интенсивность инфляционных процессов остается незначительным, констатирует главный банк страны.

"В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в I квартале 2017 года, — отмечается в сообщении. — Возможности дальнейшего снижения Национальным банком процентных ставок будут определяться устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием ее фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Республики Беларусь".
БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Минск, 18 января. Ставка рефинансирования 18 января снижена до 17% годовых. Ранее она составляла 18%. Решение о снижении ставки рефинансирования было принято в начале...

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