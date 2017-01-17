Национальный статистический комитет опубликовал последнюю статистику за январь-ноябрь 2016 год.а Согласно данным Белстат, внешняя торговля страны значительно упала, а предприятия наращивают неплатежи.

Внешняя торговля - вниз

В январе-ноябре 2016 года внешнеторговый оборот товаров составил 46 025,1 млн долларов, в том числе экспорт – 21 285,9 млн долларов, импорт – 24 739,2 млн долларов. К уровню января-ноября 2015 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 88,2%, экспорт – 86,7%, импорт – 89,5%.

По итогам января-ноября 2016 го по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 0,1%, импорт сократился на 3,2% при снижении средних цен экспорта на 13,4%, импорта – на 7,6%.

Сельское хозяйство удалось немного нарастить

В 2016 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 15,3 млрд рублей и увеличилось по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 3,4%.

Наибольший удельный вес в общем объеме продукции сельского хозяйства занимает Минская область (24,7%), далее следуют Брестская область (18,6%), Гродненская (15,9%), Гомельская (15,5%), Могилевская (12,9%) и Витебская область (12,3%).

На долю сельскохозяйственных организаций, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, приходится 80,1% произведенной продукции, хозяйств населения – 19,9%.

В сельскохозяйственных организациях объем производства продукции сельского хозяйства за 2016 год составил 12,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем в 2015 году.

Промышленность выходит в плюс

В 2016 году объем промышленного производства в текущих ценах составил 79,4 млрд рублей (в масштабе цен, действующих с 1 июля 2016 г.), или в сопоставимых ценах – 99,6% к уровню 2015 г., в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 99,3%, «Обрабатывающая промышленность» – 99,9%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 99,1% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 92,3%.

В декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года объем промышленного производства увеличился в сопоставимых ценах на 5,1%.

В ряде отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за 2016 год превысил уровень 2015 года: в производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 2,7%; производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – на 4,6%; производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации – на 11,3%; производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 4,4%; производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры – на 4,2%, производстве электрооборудования – на 9,8%; производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 5,8%; производстве транспортных средств и оборудования – на 12,6%, производстве прочих готовых изделий; ремонте, монтаже машин и оборудования – на 2,6%.

Предприятия наращивают неплатежи

За январь-ноябрь 2016 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9,3%, рентабельность продаж – 7,4%.

Дебиторская задолженность на 1 декабря 2016 года составила 30,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,4 млрд рублей, или 24,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2016 года составила 39,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 7 млрд рублей, или 17,9% от общего объема кредиторской задолженности.