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Беларусь и Польша обсудили вопросы расширения экспорта белорусской продукции лесной и деревообрабатывающей отрасли
18.01.2017 11:04 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 18 января. Белорусские и польские промышленники обсудили потенциал экспорта белорусской продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также развитие сотрудничества между профильными компаниями двух стран. Переговоры с участием более 130 представителей предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности Польши и Беларуси состоялись в Варшаве 17 января, сообщает пресс-служба белорусского МИД.
С польской стороны в переговорах участвовали руководители и представители крупнейших отраслевых объединений предпринимателей — Польской хозяйственной палаты деревообрабатывающей промышленности, Ассоциации производителей древесных плит, Польской лесной хозяйственной палаты, а также Министерства развития Польши. С белорусской — представители Министерства лесного хозяйства, концерна "Беллесбумпром", ОАО "БУТБ", СЭЗ "Могилев", Республиканской лесопромышленной ассоциации, руководители и сотрудники УП "Беллесэкспорт", ОАО "Белорусская лесная компания", ОАО "Гомельдрев", ОАО "Фандок", ОАО "Речицадрев", ПУП "Пинскдрев-Плайвуд", ГП "Беларусьторг", UAB Amkodor Baltic и др.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Беларусь и Польша обсудили вопросы расширения экспорта белорусской продукции лесной и деревообрабатывающей отрасли
Минск, 18 января. Белорусские и польские промышленники обсудили потенциал экспорта белорусской продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также...
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