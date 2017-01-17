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Беларусь и Польша обсудили вопросы расширения экспорта белорусской продукции лесной и деревообрабатывающей отрасли

18.01.2017 11:04 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 18 января. Белорусские и польские промышленники обсудили потенциал экспорта белорусской продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также развитие сотрудничества между профильными компаниями двух стран. Переговоры с участием более 130 представителей предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности Польши и Беларуси состоялись в Варшаве 17 января, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

С польской стороны в переговорах участвовали руководители и представители крупнейших отраслевых объединений предпринимателей — Польской хозяйственной палаты деревообрабатывающей промышленности, Ассоциации производителей древесных плит, Польской лесной хозяйственной палаты, а также Министерства развития Польши. С белорусской — представители Министерства лесного хозяйства, концерна "Беллесбумпром", ОАО "БУТБ", СЭЗ "Могилев", Республиканской лесопромышленной ассоциации, руководители и сотрудники УП "Беллесэкспорт", ОАО "Белорусская лесная компания", ОАО "Гомельдрев", ОАО "Фандок", ОАО "Речицадрев", ПУП "Пинскдрев-Плайвуд", ГП "Беларусьторг", UAB Amkodor Baltic и др.

Белорусские промышленники представили экспортный потенциал лесного хозяйства, отечественной продукции машиностроения, предназначенной для обслуживания лесхозов и деревообрабатывающей промышленности. Участники переговоров обсудили особенности реализации белорусских лесоматериалов, пиломатериалов и прочей древесной продукции на экспорт посредством биржевых торгов, вопросы промышленной кооперации и создания совместных предприятий по выпуску продукции деревообрабатывающей отрасли на территории СЭЗ "Могилев". Кроме того, обсуждались возможные направления для инвестирования и имеющиеся площадки под строительство промышленных объектов с доступом к локальному сырью.

В ходе переговоров в формате B2B состоялось обсуждение вопросов развития сотрудничества с польской стороной и совместных проектов в сфере лесной и деревообрабатывающей промышленности.


Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Минск, 18 января. Белорусские и польские промышленники обсудили потенциал экспорта белорусской продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также...

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