Президент Беларуси издал Указ № 508, согласно которому территории трех пинских открытых акционерных обществ включены в границы свободной экономической зоны (СЭЗ) «Брест».

Так, ОАО «Полесье» может предоставить площади размером 24,6572 га, ОАО «Искож» — в размером 4,9815 га и ОАО «Кузлитмаш» располагает площадью в 46,173 га.

В Пинском горисполкоме корреспонденту «Медиа-Полесья» пояснили, что сами эти предприятия не входят в СЭЗ «Брест», для этого им надо выполнить ряд условий (в частности по объему продукции, поставляемой за рубеж). А на территории этих ОАО могут регистрировать свои предприятия резиденты СЭЗ «Брест», которые могут арендовать землю для строительства новых производств или использовать для своей деятельности уже имеющиеся помещения.

Как известно, резиденты СЭЗ имеют ряд льгот по налогообложению и таможенные преференции. Например, эти предприятия в течение 10 лет не платят налог на прибыль, освобождены от налога на недвижимость и земельного налога, не уплачивают ввозной НДС на импортные товары, необходимые для производства собственной продукции, в рамках заявленного инвестпроекта. Освобождаются резиденты СЭЗ и от арендной платы на землю.

Оказывается, даже после всех вышеназванных льгот открытие новых предприятий полезно городу.

— Во-первых, это новые рабочие места, — рассказывают сотрудники горисполкома. — В казну города пойдет подоходный налог и поступления в Фонд соцзащиты. Кроме того, для обслуживания новых предприятий будут создаваться новые бизнесы, например, по оказанию транспортных, ремонтных и бытовых услуг, услуг общепита и по поставке энергии и сырья. А это положительно скажется на экономике города.