Накануне вечером завершился прием заявок на должность ректора Европейского гуманитарного университета.

По итогам Международного конкурса на должность учебного заведения, было подано 29 заявок. Как сообщает сайт ЕГУ, отбор кандидатов на должность ректора будет проводиться уполномоченным Комитетом по отбору, членами которого являются:

• Хортон Биби-Сентер, председатель Общего собрания соучредителей ЕГУ и президент фонда «Евразия»

• акад. Анатолий Михайлов, президент ЕГУ

• Йорген Йоргенсен, в.и.о. Ректора ЕГУ

• Эва Осьнецка-Тамецка, член Управляющего совета ЕГУ и проректор Колледжа Европы

• профессор-эмерит Григорий Миненков, председатель Сената ЕГУ

• доц. Андрей Степанов, член Сената ЕГУ и руководитель Академического департамента социальных и политических наук

• Анна Филистович, член Сената ЕГУ и президент Студенческого представительства ЕГУ

Международный конкурс на на замещение должности ректора осуществляется от имени ЕГУ консалтинговым агентством «Mercuri Urval» под эгидой Шведского агентства по международному сотрудничеству в области развития.

Напомним, что в апреле 2015 года на должность ректора ЕГУ - белорусского университета в изгнании, как его ранее называли, - был назначен американец Дэвид Поллик. Помимо того, что ректор белорусского университета не владел белорусским языком (не знал он также русского), вокруг его назначения, а также последующего руководства университетом, разгорелся крупный скандал: Поллика и его подчиненных обвиняли в довольно смелой трате денег на личные нужды, да и зарплата американского специалиста была просто баснословной для европейского университета средней руки.

ЕГУ начал свою работу в Минске в 1992 году, но был закрыт властями страны в 2004 году. В 2005 году ЕГУ начал работу в Вильнюсе.