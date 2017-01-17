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Второй год в минусе. ВВП Беларуси за 2016 год снизился на 2,6%
18.01.2017 11:29 — Новости Экономики | Tut.by
ВВП Беларуси по итогам 2016 года снизился на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года, составив 94,3 млрд рублей в текущих ценах, сообщает Белстат. По итогам одиннадцати месяцев отставание от уровня 2015 года составляло 2,7%.
В 2015 году ВВП Беларуси упал на 3,8%.
Объем промышленного производства снизился за год на 0,4%, составив 79,4 млрд рублей. В декабре по сравнению с декабрем 2015 года объем промпроизводства вырос на 5,1%.
Сельхозпроизводство в январе-декабре выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% — до 15,3 млрд рублей.
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