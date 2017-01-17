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Второй год в минусе. ВВП Беларуси за 2016 год снизился на 2,6%

18.01.2017 11:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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ВВП Беларуси по итогам 2016 года снизился на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года, составив  94,3 млрд рублей в текущих ценах, сообщает Белстат. По итогам одиннадцати месяцев отставание от уровня 2015 года составляло 2,7%.

В 2015 году ВВП Беларуси упал на 3,8%.

Объем промышленного производства снизился за год на 0,4%, составив 79,4 млрд рублей. В декабре по сравнению с декабрем 2015 года объем промпроизводства вырос на 5,1%.

Сельхозпроизводство в январе-декабре выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% — до 15,3 млрд рублей.

По итогам года сбылся прогноз министра экономики Владимира Зиновского, который отмечал, что из-за недостаточного объема переработки нефтяного сырья прогноз на 2016-й год (снижение ВВП на 2% к уровню 2015-го) вряд ли будет выполнен. Снижение к 2015-му ожидалось на уровне около 2,6%. Среди позитивных тенденций он обращал внимание на успехи промышленности, которая выходит на положительные темпы роста с минимальными запасами на складах, неплохое развитие сельского хозяйства.

Как ранее сообщалось, Евразийский банк развития ожидает в 2016 году замедление темпов падения ВВП Беларуси до минус 2,6% с постепенным восстановлением темпов роста в 2018 году до 0,5%. МВФ прогнозирует снижение ВВП Беларуси по итогам 2016 года на 3%, а в 2017-м — на 0,5%, Всемирный банк — на 3% и 1% соответственно.
 

 
 
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По итогам года сбылся прогноз министра экономики Владимира Зиновского, который отмечал, что из-за недостаточного объема переработки нефтяного сырья прогноз на...

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