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ГКИ: чеки "Имущество" бывших белорусов не пропали

18.01.2017 12:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Бывшие граждане Беларуси, которые утратили белорусское гражданство по личным и семейным обстоятельствам, тем не менее, могут воспользоваться начисленными им именными приватизационными чеками "Имущество", сообщила начальник управления учета и распоряжения акциями Государственного комитета по имуществу Анна Корниевич.

ГКИ: чеки "Имущество" бывших белорусов не пропали
© Sputnik/
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Обмен чеков "Имущество" на акции предприятий будет осуществляться в Беларуси до 20 июня 2019 года, нового продления этого срока, скорей всего, не будет.

"Безвозмездная приватизация проводится только для граждан Беларуси, но чеки "Имущество", которые находятся у бывшего гражданина республики, утратившего гражданство, не пропали. Их можно использовать и подарить близкому родственнику. Можно выдать доверенности лицу, которому ты доверяешь, чтобы он обменял их на акции", — сообщила Корниевич на пресс-конференции в МПЦ Sputnik.

По данным ГКИ, на 1 января 2017 года в Беларуси чеки "Имущество" можно обменять на акции 91 ОАО. Госкомимуществом с 10 января 2017 года дополнительно было направлено для обмена на именные приватизационные чеки "Имущество" акции 13 ОАО с долей государства.

Корниевич напомнила, что для обмена на акции можно использовать чеки "Имущество", которые были получены гражданином по личной имущественной квоте, а также чеки, которые были переданы ему по наследству или подарены близкими родственниками, но не более 250 чеков суммарно.

"Лучший вариант — подарить близкому родственнику, который может их обменять на акции. Круг родственников определен законодательством", — подчеркнула Корниевич.

По ее словам, чтобы использовать чеки близких родственников, надо с этим родственником подойти в отделение Беларусбанка, чтобы он перечислил свои чеки на счет близкого человека. "Затем тот, кто получил, пишет заявление о том, что он намерен использовать свои чеки и чеки близкого родственника. Документы о подтверждении родства в Беларусбанке не требуются", — сказала Корниевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Утратившие гражданство белорусы могут использовать чеки "Имущество", подарив их близкому родственнику, который сможет обменять их на акции предприятий.

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