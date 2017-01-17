Беларусь заинтересована в создании совместных предприятий по производству сельскохозяйственной техники на базе суданских заводов. Об этом Александр Лукашенко заявил 17 января на переговорах с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом.



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— Первопроходцем этого направления мог бы стать проект по сборке тракторов, — отметил глава Беларуси.

В прошлом году Судан купил 123 белорусских трактора, увеличив их импорт почти в 2 раза.

Минск и Хартум развивают также сотрудничество в военной тематике. Несколько лет в Судане работает совместное предприятие S&B Aviation Company, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов и вертолетов на базе авиационного комплекса Safat. Белорусским соучредителем совместного бизнеса является государственное предприятие «Белспецвнештехника».

Но главные мощности белорусских машиностроителей в Африке сосредоточены в Египте. Правда, продажи тракторов и седельных тягачей в эту арабскую республику в минувшем году упали почти в 3,5 раза. По данным Национального статистического комитета Беларуси, по итогам января-октября 2016 года на египетском рынке была реализована 171 единица этой техники (на 2,1 млн долларов). Хотя за аналогичный период 2015 года Египет закупил 595 белорусских тракторов и седельных тягачей на сумму 7,8 млн долларов.

Тем не менее, Египет по-прежнему остается главным покупателем тракторов, а также грузовых автомобилей и шин из Беларуси. Если в 2015 году этой стране был продан всего один грузовик, то за указанный период 2016 года уже была отправлена партия из 27 единиц техники.

Значительное сокращение объемов экспорта тракторов в Египет отразилось на итоговых показателях поставок этой продукции в Африку, где, по данным официального сайта «МТЗ-Холдинга», действуют три представительства: в Египте, Нигерии и ЮАР. В январе-октябре прошлого года в Нигерию и ЮАР не было поставлено ни одного трактора и седельного тягача. Также не велось поставок машинокомплектов на сборочное производство Belarus Motor Algerie в Алжире. Там была предпринята попытка налаживания производства техники входящего в «МТЗ-Холдинг» Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов.

Среди африканских покупателей продукции минских тракторостроителей, кроме Египта и Судана, в прошлом году фигурировали Сьерра-Леоне (30 единиц), Марокко (9), Эфиопия (6), Буркина-Фасо (3), Камерун и Мавритания (по 2), Гвинея, Кот д`Ивуар, Мали (по 1). Небольшая Сьерра-Леоне стала одним и из лидеров по импорту грузовиков. В январе-октябре прошлого года в эту страну было отгружено 14 единиц техники. Больше было поставлено только в Египет и Анголу (19). Грузовые автомобили и автомобили специального назначения, произведенные в Беларуси, были востребованы также в Габоне (4), Буркина-Фасо (3), Камеруне, Кот д`Ивуаре, Гвинее и Марокко (по 1).

Обращает на себя внимание сужение рынка в Африке для белорусских шинников. В прошлом году крупнейшими потребителями стали Египет (21 тыс. штук на сумму 2,4 млн долларов) и ЮАР (2 тыс. штук на сумму около 375 тыс. долларов). В ЮАР работает торговая компания «Белшины» Beltyre Africa. А вот поставки в другой перспективный регион, под который создавалось другая дистрибуторская структура Belshina (Africa) Tire Solutions в Гане, в январе-октябре прошлого годабыли свернуты.