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ВВП Беларуси за год сократился на 2,6%

18.01.2017 12:20 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Внутренний валовой продукт Беларуси за 2016 год снизился на 2,6% по сравнению с 2015 годом и составил в текущих ценах 94,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении Национального статистического комитета республики.

ВВП Беларуси за год сократился на 2,6%
© flickr.com/ Thirteen Of Clubs
Денежные доходы белорусов продолжают снижаться

Во втором полугодии 2016 года рецессия в экономике Беларуси стала замедляться, постепенно основные экономические показатели улучшались. По итогам 10 месяцев спад ВВП составлял 2,8%, за 11 месяцев — 2,7%.

По данным Белстата, объем промышленного производства за год сократился на 0,4%, производство сельскохозяйственной продукции выросло на 3,4%.

В то же время был отмечен существенный спад по инвестициям — они сократились на 17,9% до 18,1 миллиардов рублей.

Розничный товарооборот снизился на 4,1%, оптовая торговля показала падение на 10,4%.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Беларуси, в 2016 году ВВП республики должен был вырасти на 0,3%.

В 2015 году ВВП Беларуси упал на 3,9% после роста на 1,6% в 2014 году.

Эксперты ЕАБР прогнозировали  падение ВВП Беларуси по итогам 2016 года на 2,6%. МВФ предполагал, что ВВП республики снизится в 2016 году на 3%.

В конце ноября министр экономики Беларуси Владимир Зиновский сообщил, что по итогам года ВВП республики, как ожидается, сократится на 2,5-2,6%.

Согласно утвержденным правительством основных макроэкономическим показателям на 2017 год, ВВП в 2017 году должен показать прирост на 1,7%. При этом все международные финансовые институты прогнозируют продолжение рецессии для Беларуси в 2017 году. Они считают, что слабый экономический рост может начаться только в 2018 году и то лишь при наличии структурных реформ в экономике.

 
Теги: Минск
 
 
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В промышленности падение составило 0,4%, инвестиции сократились почти на 18%, в розничной торговле падение составило более 4%, зато в АПК был достигнут рост в 3,4%.

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