МИНСК, 18 янв — Sputnik. Правительство утвердило размеры надбавок юрлицам в 2017 году за сельхозпродукцию, теперь прямые выплаты будут осуществляться из местных бюджетов, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров.

Там пояснили, что решение о размере надбавок, которые фактически являются госсубсидиями сельхозпроизводителям, а также об источнике финансирования этих выплат, закреплено постановлением Совмина №29 от 13 января 2017 года № 29 "О выплатах на единицу реализованной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции".



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"В 2017 году прямые выплаты на единицу реализованной (произведенной) и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции в виде субсидий предоставляются из средств местных бюджетов", — сообщили в пресс-службе.

Надбавки будут выплачиваться на молоко, крупный рогатый скот, льнотресту (здесь они сохранены на уровне 2016 года) и гречиху.

Выплачиваться надбавки будут юрлицам и их обособленным подразделениям, занимающимся производством сельхозпродукции. При этом субсидии для юрлиц, которые занимаются этим в неблагоприятных для производства сельхозпродукции районах, увеличиваются на 1-10%, исходя из объемов бюджетного финансирования, предусмотренных на выплату надбавок в 2017 году.

Облисполкомам поручено принять меры по реализации постановления.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования. При этом установленные документом размеры надбавок будут действовать с 1 января 2017 года.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на данные Минфина, местные бюджеты в 2016 году испытывали сложности с наполнением из-за ухудшившегося финансового состояния местных предприятий и организаций. Кроме того, были проблемы с поступлением трансфертов из республиканского бюджета.

В Беларуси бюджеты всех регионов, кроме Минска, являются дотационными.