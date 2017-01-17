В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ВВП Беларуси в 2016 году снизился на 2,6% По данным Национального статистического комитета, в денежном выражении ВВП составил 94,3 млрд рублей. Основной вклад в отрицательную динамику главного...

По данным Национального статистического комитета, в денежном выражении ВВП составил 94,3 млрд рублей. Основной вклад в отрицательную динамику главного макроэкономического показателя внесла промышленность — объем промпроизводства снизился за год на 0,4%. В 2015 году валовой внутренний продукт сократился на 3,8%. Стоит отметить, что и в 2015, и в 2016 году правительство прогнозировало экономический рост как. Согласно официальным планам властей, в 2015 году экономически рост в стране должен был составить не менее 0,2%, в 2016-м — не менее 0,3%. На 2017 год вновь запланирован рост — на 1,7%. Между тем, международные финансовые организации, с которыми власти Беларуси ведут сегодня переговоры о получении новых кредитов, ожидают продолжения рецессии. Так, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2017 году ВВП снизится на 0,5% и вялый экономический рост в Беларуси может возобновиться только в будущем году. Схожего прогноза придерживается Всемирный банк, по прогнозу которого ВВП Беларуси в 2017 году может снизиться на 1%. Аналогичного мнения в отношении перспектив белорусской экономики придерживается и российский "Сбербанк". По оценке Центра макроэкономических исследований российского "Сбербанка", рецессия в Беларуси в этом году продолжится, и ВВП снизится на 0,2%, а вялый экономический рост (на 0,8%) возможен лишь в 2018 году. По мнению практически всех финансовых организаций, которые анализируют ситуацию в Беларуси, главным ограничителем, сдерживающим развитие белорусской экономики, выступает государственный сектор, от темпов его реформирования зависит будущее страны. "Вопрос реформирования доминирующего в экономике госсектора стоит как никогда остро", — полагают аналитики российского "Сбербанка". По их мнению, на перспективы белорусской экономики сегодня также негативное влияние оказывает российский фактор. "Экономический кризис в России всегда больно бьет по белорусской экономике. Каналы такого влияния включают в себя и ослабление внешнего спроса, и снижение возможностей Москвы по оказанию поддержки стране-соседу. В прошедшем году ситуация осложнилась нефтегазовым конфликтом, в результате которого Россия резко снизила объемы поставляемой в Беларусь нефти", — напоминают аналитики "Сбербанка".