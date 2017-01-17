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Российские миллиардеры закупают 70 БелАЗов
18.01.2017 14:01 — Новости Экономики | Tut.by
«Угольная компания «Кузбассразрезуголь», входящая в «УГМК-Холдинг», в 2017 году запустит в эксплуатацию 70 новых БелАЗов. Об этом говорится в сообщении российской компании.
«В общей сложности компания заключила договор на поставку в 2017 году 70 новых карьерных машин белорусского производства: 22 породо- и углевоза грузоподъемностью 130 тонн (БелАЗ-75131) и 48 БелАЗов -75306 грузоподъемностью 220 тонн. Поставки будут завершены в июне 2017 года», говорится в пресс-релизе.
Затраты КРУ на эти цели составят почти 7 млрд российских рублей (116 млн долларов).
На предприятиях «Кузбассразрезугля» уже приступили к работе 10 новых карьерных самосвалов БелАЗ — три 130-тонных породовоза БелАЗ-75131 и семь 220-тонных автомобилей БелАЗ-75306. Машины приобретены в рамках программы модернизации производства, рассчитанной на 2017 год.
«Новые самосвалы приобретены на каждый разрез компании с целью обновления парка технологических автомобилей, эта задача — одна из основных в программе модернизации производства компании», — комментирует начальник управления автомобильного транспорта УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Рябкин.
По данным «Кузбассразрезугля», в настоящее время на предприятиях компании работает 259 экскаваторов и более 530 технологических автомобилей, 95% из которых составляют карьерные самосвалы БелАЗ.
«Кузбассразрезуголь» занимает второе место в России по объемам добычи угля. В его состав входят шесть филиалов: угольные разрезы «Кедровский», «Моховский», «Бачатский», «Краснобродский», «Талдинский», «Калтанский», а также единственное в компании предприятие по подземной добыче угля — шахта «Байкаимская».
«Кузбассразрезуголь» входит в холдинг Уральской горно-металлургической компании, который контролируют Искандер Махмудов (№ 21 в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии «Форбс», состояние 4 млрд долларов), Андрей Козицын (№ 36, 2,5 млрд долларов) и Андрей Бокарев (№ 79, 950 млн долларов).
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Затраты "Кузбассразрезугля" на эти цели составят почти 7 млрд российских рублей (116 млн долларов).
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