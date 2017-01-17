«Угольная компания «Кузбассразрезуголь», входящая в «УГМК-Холдинг», в 2017 году запустит в эксплуатацию 70 новых БелАЗов. Об этом говорится в сообщении российской компании.





«В общей сложности компания заключила договор на поставку в 2017 году 70 новых карьерных машин белорусского производства: 22 породо- и углевоза грузоподъемностью 130 тонн (БелАЗ-75131) и 48 БелАЗов -75306 грузоподъемностью 220 тонн. Поставки будут завершены в июне 2017 года», говорится в пресс-релизе.

Затраты КРУ на эти цели составят почти 7 млрд российских рублей (116 млн долларов).

На предприятиях «Кузбассразрезугля» уже приступили к работе 10 новых карьерных самосвалов БелАЗ — три 130-тонных породовоза БелАЗ-75131 и семь 220-тонных автомобилей БелАЗ-75306. Машины приобретены в рамках программы модернизации производства, рассчитанной на 2017 год.

«Новые самосвалы приобретены на каждый разрез компании с целью обновления парка технологических автомобилей, эта задача — одна из основных в программе модернизации производства компании», — комментирует начальник управления автомобильного транспорта УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Рябкин.

По данным «Кузбассразрезугля», в настоящее время на предприятиях компании работает 259 экскаваторов и более 530 технологических автомобилей, 95% из которых составляют карьерные самосвалы БелАЗ.

«Кузбассразрезуголь» занимает второе место в России по объемам добычи угля. В его состав входят шесть филиалов: угольные разрезы «Кедровский», «Моховский», «Бачатский», «Краснобродский», «Талдинский», «Калтанский», а также единственное в компании предприятие по подземной добыче угля — шахта «Байкаимская».

«Кузбассразрезуголь» входит в холдинг Уральской горно-металлургической компании, который контролируют Искандер Махмудов (№ 21 в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии «Форбс», состояние 4 млрд долларов), Андрей Козицын (№ 36, 2,5 млрд долларов) и Андрей Бокарев (№ 79, 950 млн долларов).

Ранее мы сообщали о двух значимых сделках для жодинского автогиганта. Самый богатый украинец Ринат Ахметов выделил 18 млн долларов на покупку 14 БелАЗов. Российский миллиардер белорусского происхождения Андрей Мельниченко закупил 28 БелАЗов. Они будут работать в пяти карьерах крупнейшего в России производителя угля группы СУЭК. Сумма сделки не указывалась. По экспертным оценкам, речь может идти о сумме порядка 40 млн долларов.