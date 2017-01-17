Национальный центр правовой информации (НЦПИ) готов публиковать нормативно-правовые акты одновременно на двух государственных языках, если они сразу будут приниматься в двух вариантах — на белорусском и русском. Об этом заявил директор НЦПИ Евгений Коваленко 18 января на семинаре в Палате представителей по ознакомлению с государственными информационно-правовыми ресурсами, отвечая на вопрос депутата Елены Анисим о возможности одновременного опубликования текстов документов помимо русского языка также и на белорусском.



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Коваленко пояснил, что в соответствии с действующим законом «О нормативно-правовых актах» опубликование осуществляется на том языке, на котором нормативный акт принят.

«Надо понимать, что сам по себе нормативно-правовой акт не возникает в какой-то момент, это не волшебство, а длительный процесс подготовки, выработки окончательной редакции, согласования с заинтересованными. Поэтому включение двуязычия в нормотворческий процесс — это комплексная и очень длительная процедура. Говорить о том, что в определенный момент появится редакция на другом языке, проблематично. Если вести речь о том, что документ будет готовиться на каком-то конкретном языке, то надо ставить этот вопрос с момента начала его подготовки», — пояснил директор центра.

Коваленко упомянул, что в информационно-поисковой системе правовых актов «Эталон» существует автоматический русско-белорусский переводчик, разработанный по инициативе центра специалистами Белорусского государственного университета.

Вместе с тем, как отметила начальник управления редакционно-издательских работ НЦПИ Наталья Судиловская, автоматический перевод без редактуры не заслуживает доверия. В качестве примера двуязычного процесса нормотворчества она привела Казахстан, где для того, чтобы текст нормативно-правового акта появился на казахском и русском языке одновременно, специалисты по каждому документу проводят лингвистическую экспертизу об аутентичности перевода.

Елена Анисим сообщила, что считает необходимым разработать такой механизм принятия законов Национальным собранием, который гарантировал бы появление белорусскоязычной версии каждого законопроекта к моменту рассмотрения его во втором чтении в Палате представителей. «В мире существует много стран, в которых несколько государственных языков, и вопросов по опубликованию законов на всех языках не существует», — отметила она.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сообщил, что он рассмотрел полученное ранее от Анисим обращение по этому поводу и поручил руководителям парламентских комиссий проработать вопрос подготовки законопроектов сразу на двух языках.