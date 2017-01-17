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Как бессмысленность задания прикрыть напряженностью: про попиццот, облаву на тунеядцев и аквариум
18.01.2017 16:59 — Новости Экономики | Tut.by
Взрослых очень раздражает, когда дети занимаются бесполезными, пусть и приятными занятиями. В общем, дурью маются. Нет бы пропылесосил или биологию почитал. Но куда более странное впечатление производят взрослые, умудренные образованиями и полномочиями люди, дружно впрягающиеся в выполнение очередного бессмысленного, но «напряженного» задания. Особенно если эти люди — умные. Тут вообще беда. Сейчас тысячи умных белорусов заняты странным.
Верить властям не очень принято, и не только в Беларуси. Народная мудрость подсказывает — говорят «не упадет» — готовься. Говорят «дадим» — отберут. Говорят «избыток» — ну точно же с полок пропадет и в самое ближайшее время! Говорить неприятное у нас не принято, а приятному не принято верить. Такой уж опыт последнего столетия.
И если бы года три назад мне сказали, что бизнес будет верить Нацбанку, удивилась бы крайне. Но последовательность (в том числе в проведении денежно-кредитной политики) — добродетель чрезвычайно приятная. Видимо, потому, что редкая. Поверили. Регулятор сказал — регулятор сделал. Сказал — не включит станок. И железно. Сказал — не будет руками трогать курс. И занял руки совсем другими делами. Благо, было чем.
Но, похоже, скучные макроэкономические максимы плохо ложатся в рамки лозунгов очередного Всебелорусского собрания. И вместо унылой денежной массы и инфляции появляется прекрасный и понятный ориентир — всем по 500 долларов.
Похоже, сейчас и Нацбанк, который два года скрупулезно лепил «финансовую устойчивость» на руинах модели, «доказавшей свою эффективность», пытаются впрячь в работу по
Не менее прекрасна история с не дающей покоя налоговикам и почтальонам всей страны идеей пополнения бюджета и восстановления попранной социальной справедливости. «Тунеядцы» трепещут, трудящиеся ликуют, бюджет — считает барыши. Увы. Пока суровые цифры показывают, что тысячи человеко-часов потрачены с минимальным эффектом — гора не желает родить ничего.
Оплатили сбор около 24 тысяч человек, пополнившие бюджет на 7 млн рублей. При этом налоговики
А что же с аквариумом? Всерьез заниматься странным приходится не только чиновникам, но и журналистам. На днях в волне публикаций упражнялись в остроумии относительно бюджетных расходов в 2000 рублей (за год) на 400-литровый аквариум в Минсельхозпроде. Масштабы проблемы, за которую взялись лучшие перья страны, впечатляют. Дареный министерству лет десять назад предмет роскоши аквариум требует в наше непростое время «фантастических расходов» — 80 долларов в месяц. И что делать министру, чтобы угодить пытливым авторам? Перебить рыб от греха подальше? Передарить аквариум Минфину? Искать спонсора-рыбофила?
И в мире, и в стране происходит много интересного и важного. Планета
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Верить властям не очень принято, и не только в Беларуси. Народная мудрость подсказывает - говорят "не упадет" - готовься. Говорят "дадим" - отберут. Говорят "избыток" -...
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