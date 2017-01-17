Ольга Лойко, обозреватель TUT.BY, журналист, экономист. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая.

Взрослых очень раздражает, когда дети занимаются бесполезными, пусть и приятными занятиями. В общем, дурью маются. Нет бы пропылесосил или биологию почитал. Но куда более странное впечатление производят взрослые, умудренные образованиями и полномочиями люди, дружно впрягающиеся в выполнение очередного бессмысленного, но «напряженного» задания. Особенно если эти люди — умные. Тут вообще беда. Сейчас тысячи умных белорусов заняты странным.

Верить властям не очень принято, и не только в Беларуси. Народная мудрость подсказывает — говорят «не упадет» — готовься. Говорят «дадим» — отберут. Говорят «избыток» — ну точно же с полок пропадет и в самое ближайшее время! Говорить неприятное у нас не принято, а приятному не принято верить. Такой уж опыт последнего столетия.

И если бы года три назад мне сказали, что бизнес будет верить Нацбанку, удивилась бы крайне. Но последовательность (в том числе в проведении денежно-кредитной политики) — добродетель чрезвычайно приятная. Видимо, потому, что редкая. Поверили. Регулятор сказал — регулятор сделал. Сказал — не включит станок. И железно. Сказал — не будет руками трогать курс. И занял руки совсем другими делами. Благо, было чем.



Фото: Reuters

Но, похоже, скучные макроэкономические максимы плохо ложатся в рамки лозунгов очередного Всебелорусского собрания. И вместо унылой денежной массы и инфляции появляется прекрасный и понятный ориентир — всем по 500 долларов.

Похоже, сейчас и Нацбанк, который два года скрупулезно лепил «финансовую устойчивость» на руинах модели, «доказавшей свою эффективность», пытаются впрячь в работу по обеспечению белорусам средней зарплаты в 500 долларов, «чего бы это ни стоило». Уже есть опасения, что стоить это будет дорого. Особенно, если не удастся отбиться от попыток включить печатный станок. Пока экспертное сообщество напряженно пытается найти иной способ и не вписывающееся ни к какие программы и конструкции задание выполнить, и не дать экономике с катушек слететь. Достойный ли повод для мобилизации лучших умов? Вряд ли. Тем более мы знаем, что заветные «500 долларов», обеспеченные в моменте, а не заработанные по всем скучным правилам экономической науки, — мираж.





Не менее прекрасна история с не дающей покоя налоговикам и почтальонам всей страны идеей пополнения бюджета и восстановления попранной социальной справедливости. «Тунеядцы» трепещут, трудящиеся ликуют, бюджет — считает барыши. Увы. Пока суровые цифры показывают, что тысячи человеко-часов потрачены с минимальным эффектом — гора не желает родить ничего.

Оплатили сбор около 24 тысяч человек, пополнившие бюджет на 7 млн рублей. При этом налоговики направили уже около 400 тысяч извещений на уплату налога на тунеядство. Обычная цена одного только заказного письма — 1,3 рубля. Почта занята, а тысячи рядовых сотрудников налоговых разгребают потоки тех, кто получил «письма счастья» и приходит объясняться, скандалить, жаловаться на отправленные без разбору уведомления. А судя по количеству и разнообразию тех, кто получил «платежку» , рассылка реально напоминала ковровые бомбометания. Все напряженно заняты, эффекта — ноль.

А что же с аквариумом? Всерьез заниматься странным приходится не только чиновникам, но и журналистам. На днях в волне публикаций упражнялись в остроумии относительно бюджетных расходов в 2000 рублей (за год) на 400-литровый аквариум в Минсельхозпроде. Масштабы проблемы, за которую взялись лучшие перья страны, впечатляют. Дареный министерству лет десять назад предмет роскоши аквариум требует в наше непростое время «фантастических расходов» — 80 долларов в месяц. И что делать министру, чтобы угодить пытливым авторам? Перебить рыб от греха подальше? Передарить аквариум Минфину? Искать спонсора-рыбофила?

И в мире, и в стране происходит много интересного и важного. Планета готовится к четвертой промышленной революции, соседи колдуют над планами стратегического развития, бизнес напрягается, пытаясь выжить в непростых условиях, волонтеры спасают живность и ищут людей. Давайте уже думать, писать и делать. Всегда — умное. Чаще — важное. Иногда — приятное. И придет здравый смысл на смену лозунгам и тролингу…

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