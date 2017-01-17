Министерство финансов разместило три выпуска валютных облигаций на 100 млн долларов и 50 млн евро.

Прямая продажа государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпусков 233, 234 и 235 для физических и юридических лиц будет проведена через Белорусскую валютно-фондовую биржу с 18 января по 28 июня, сообщает БелаПАН со ссылкой на сайт финансового ведомства.

Номинальная стоимость одной валютной облигации 233-го и 234-го выпусков составляет 1 тыс. долларов. Объем каждого выпуска — 50 млн долларов. Ставка дохода по 233-му выпуску — 5,5% годовых, по 234-му — 6,5% годовых.

Срок обращения валютных гособлигаций 233-го выпуска составляет 1.114 дней, дата погашения — 6 февраля 2020 года. Срок обращения гособлигаций 234-го выпуска — 1.934 дня, дата погашения валютных облигаций — 6 мая 2022 года.

Помимо этого, началась прямая продажа долгосрочных гособлигаций, номинированных в иностранной валюте, для юридических и физических лиц 235-го выпуска. Номинальная стоимость одной валютной облигации — 1 тыс. евро, ставка дохода — 5% годовых. Объем выпуска составляет 50 млн евро, срок обращения — 1.843 дня. Дата погашения — 4 февраля 2022 года.