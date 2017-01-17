Австрийская Kronospan может в ближайшие полтора года инвестировать 50−200 млн долларов в проекты в Беларуси. Об этом владелец группы компаний «Кроноспан» Питер Кайндл заявил 18 января во время встречи с премьер-министром Андреем Кобяковым, сообщает пресс-служба правительства Беларуси.





Кайндл констатировал, что группа компаний планирует развивать деятельность в Беларуси и рассчитывает, что правительство сможет помочь в некоторых моментах. «Нам очень комфортно в Беларуси. Я благодарен за поддержку, которую мы получаем на всех уровнях. И мы ценим стабильность в стране», — сказал он. По его информации, в ближайшие 12−18 месяцев «Кроноспан» планирует инвестировать еще от 50 млн до 200 млн долларов в рамках существующих проектов и новых предложений, которые группа компаний готова рассмотреть.

С 2012 по 2016 год «Кроноспан» инвестировал в белорусские проекты в сфере деревообработки более 870 млн долларов. На эти объекты приходится почти 20% от общего объема выпуска продукции деревообработки в Беларуси и 25% экспорта.

Kronospan — транснациональная корпорация с австрийскими корнями, специализирующаяся на деревообработке. Группа компаний «Кроноспан» имеет свыше 40 производственных подразделений в 27 странах. Является одним из крупнейших инвесторов в странах Центральной и Восточной Европы.

В Беларуси «Кроноспан» стартовал реализацией инвестпроекта в Сморгони. В 2012 году здесь было запущено производство плит мощностью 750 тыс. куб. м в год, в 2013 году — линия по производству плит МДФ с годовой производительностью 250 тыс. куб. м. Предприятие также запустило пять линий для ламинирования. В 2013 году «Кроноспан» начал создание второго предприятия в Беларуси — ИООО «Кроноспан ОБС» в СЭЗ «Могилев». Кроме того, инвестор наладил на территории СЭЗ «Могилев» производство карбамидоформальдегидных смол. В июне 2016 года была произведена первая партия этой продукции. Выход на проектную мощность предприятия запланирован на 2019 год.​