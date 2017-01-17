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Kronospan планирует инвестировать в белорусские проекты до $200 млн

18.01.2017 19:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Группа компаний Kronospan готова инвестировать в белорусские проекты от 50 до 200 миллионов долларов в ближайшие полтора года, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе Совета министров Беларуси.

Сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков встретился с владельцем группы компаний "Кроноспан" Питером Кайндлом. Стороны обсудили перспективы дальнейшей работы австрийского холдинга в Беларуси.

"Мы высоко ценим проекты, реализуемые вами в сфере деревообработки. Они носят приоритетный характер, мы стремимся создавать как можно больше товаров с высокой добавленной стоимостью из отечественного сырья. Этому критерию соответствуют проекты, которые вы реализовываете у нас в стране", — сказал Кобяков, отметив, что Беларусь высоко ценит вклад "Кроноспана" в экономику республики и заинтересованность правительства в дальнейший реализации проектов австрийской фирмы в стране.

В свою очередь глава Kronospan заявил, что группа компаний планирует расширить свою деятельность в Беларуси.

"Нам очень комфортно в Беларуси. Я благодарен за поддержку, которую мы получаем на всех уровнях. И мы ценим стабильность в стране", — сказал Кайндл.

За четыре года присутствия в Беларуси "Кроноспан" инвестировал в белорусские проекты в сфере деревообработки более $870 млн. На эти объекты приходится почти 20% от общего объема выпуска продукции деревообработки в Беларуси и 25% экспорта.

Kronospan — транснациональная корпорация с австрийскими корнями, специализирующаяся на деревообработке. Группа компаний "Кроноспан" имеет свыше 40 производственных подразделений в 27 странах. Является одним из крупнейших инвесторов в странах Центральной и Восточной Европы. В Беларуси "Кроноспан" реализует проекты в Сморгони и в СЭЗ "Могилев".

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Глава австрийской деревообрабатывающей компании отметил, что Kronospan очень комфортно работать в Беларуси.

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