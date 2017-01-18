«Бороться нужно не с безработными, а с безработицей». Под таким девизом активисты Объединенной гражданской партии вышли на площадь перед Комаровкой собирать подписи за отмену «налога на тунеядство». За час оппозиции удалось собрать 148 голосов в поддержку инициативы и выслушать немало критики в свой адрес. «Работать нужно и созидать, а вы разваливаете страну и занимаетесь ерундой», — ответила пенсионерка Анатолию Лебедько на предложение высказаться против документа.

— Каждый должен работать. Если вы хотите, то вы найдете себе место. А кто думает по-другому — просто лодыри. Я жизнь прожила и знаю, о чем говорю, — агитировала женщина за «налог на тунеядство».





Аргументы руководителя ОГП Анатолия Лебедько, что власти должны создавать условия для занятости, а не забирать последнее у тех, кто и так сидит без работы и живет впроголодь, не подействовали на женщину.

— Если бы вы пережили голод, как я в войну, то вы бы тут не выступали. Нужно каждому работать. У нас нормальная страна, — уверяла она.

— А что это за государство, которое не ценит людей и заставляет отдавать последнее?! — попытался вступить в дискуссию с пенсионеркой Виктор, подписавшийся против налога.

Но пенсионерка была согласна только на свой монолог, вместо дискуссии она еще несколько раз повторила речь про то, как голодала во время войны.





Противники социального иждивенчества предлагали всем безработным перестать ныть и пойти мести улицы.

— Мне 75 лет, и я до сих пор работаю. Почему те, кто ничего не делает должны жить за мой счет. Пускай платят, если ничего другого делать не хотят, — возмущались посетители Комаровки.

— Сейчас уже и дворником устроиться и то проблема. Смотрите же реально на то, что происходит вокруг, — ругались прохожие между собой.





Ольга Ивановна помнит, как в советские годы тунеядцев штрафовали и отправляли на общественные работы. Но тогда государство всем гарантировало трудоустройство. Поэтому женщина выступает за отмену декрета.

— Если человек не работает год-два — это ничего страшного. Если он себя уважает и не хочет идти дворником, а ищет свое место — почему его нужно за это наказывать, — рассуждает пенсионерка. — Молодежь сейчас вообще загнана в угол. Мой внук закончил институт. Он как работал на шиномонтаже во время студенчества, так и продолжает. Он менеджер-экономист. Но перспектив в этом у него нет. И не знаю, появятся ли.





Против декрета подписала и Анна Викторовна. Ее внучка несколько лет назад уехала по распределению в Корму. Работала на предприятии, которое выпускает кормовые добавки для животных. Но колхозы перестали платить производителю, и компания закрылась. С прошлой весны девушка сидит без работы. Другой работы в регионе нет.

— Она сидит и ждет, когда ей придет это письмо из налоговой. Только из чего ей платить за это «тунеядство» непонятно. Она перебивается с копейки на копейку. Родители что-то вышлют, я с пенсии помогу, — объясняет жизненную ситуацию Анна Викторовна.

Дискуссия возле рынка привлекла внимание Светланы Ивановны. Услышав, по какому поводу собрание, она встала на защиту тех, кто заставляет народ работать.

— Вот моему племяннику пришло это письмо. Но он говорит, что платить не будет. Но он же ничего не делает. Он у нас человек творческий, фотографией занимается. Но это же не работа. А что-то нормальное искать он не хочет, — объяснила свою позицию женщина. — В наше время ты с армии пришел — и в течение трех месяцев должен был устроиться на работу. Хоть кем. И это было правильно. А совсем не работать — это же кошмар.





Оксана неожиданно для себя стала тунеядкой буквально неделю назад — после того, как в документ внесли изменения. Если раньше мамам разрешалось не работать, пока дети не пойдут в школу, то сейчас все изменилось . Отдал ребенка в сад — иди работать. Не хочешь — плати двадцать базовых.

— У меня проблемный ребенок, мне часто приходится сидеть с ним на больничном. Кто согласится взять меня на работу. Я пробовала — не получается, — объясняет Оксана. — Мне сегодня просто не из чего взять лишние 360 рублей, чтобы рассчитаться с государством.

— Это издевательство над людьми. Единственная надежда на общество, которое все-таки будет добиваться отмены этого странного документа, — поддержала Оксану проходящая мимо Людмила Васильевна.

Дети женщины уехали из страны, потому что на родине в их услугах ни одна фирма не нуждалась.

— Особенно за молодежь обидно. Люди заканчивают университеты, а потом не работают — никому не нужны. И почему инженер должен идти дворником работать, как некоторые предлагают? Это неправильно — нужно уважать себя, — считает Людмила Васильевна.





Все, кто выступал за «налог на тунеядство», говорили, что некоторых уже давно надо было привлечь к ответственности за то, что сидят на шее у государства. Но в ответ им отвечали — маргиналы все равно не заплатят, а законопослушные граждане пострадают.

— Калі б нашы ўлады самі ладзілі такія мерапрыемствы, то яны б зразумелі, што так нельга рабіць. І сканцэнтраваліся на тым, каб ствараць працоўныя месцы, каб людзі рэальна маглі плаціць падаткі. І не трэба браць з тых, хто страціў працу, апошняе, — подвел итоги акции лидер ОГП Анатолий Лебедько. — Калі б мы сёння выйшлі, а нам бы большасць казала, што гэты падатак на дармаедства іх задавальняе, то мы б карэктавалі сваю дзейнасць.

Партия продолжит собирать подписи против декрета по всей стране. Заручившись поддержкой людей, их депутат Анна Канопацкая будет инициировать отмену «налога на тунеядство» в Палате представителей. Весной правоцентристская коалиция планирует организовать в Минске «Марш тунеядцев».



