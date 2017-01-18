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Кобяков заинтересован в новых проектах с австрийской группой компаний "Кроноспан"
18.01.2017 18:37 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 18 января. Беларусь ценит вклад "Кроноспана" в развитие экономики страны и заинтересована в новых проектах с этой австрийской группой компаний, заявил премьер-министр Андрей Кобяков 18 января на встрече с владельцем группы Питером Кайндлом.
"Мы высоко ценим проекты, реализуемые вами в сфере деревообработки. Они носят приоритетный характер, мы стремимся создавать как можно больше товаров с высокой добавленной стоимостью из отечественного сырья. Этому критерию соответствуют проекты, которые вы реализовываете у нас в стране", — сказал Кобяков, слова которого приводит пресс-служба правительства.
В 2012—2016 годах "Кроноспан" инвестировал в белорусские проекты в сфере деревообработки более 870 млн долларов. На эти объекты приходится почти 20% общего объема выпуска продукции деревообработки в Беларуси и 25% экспорта, отмечается в релизе.
"Будем приветствовать расширение бизнеса как в сфере деревообработки, так и по направлениям, которые вы посчитаете для себя важными и нужными, — заявил Андрей Кобяков. — Готовы внимательно выслушать все ваши предложения, возможные просьбы, связанные с моментами, которые мешают работать и которые надо отрегулировать".
Кайндл отметил, что группа компаний планирует развивать деятельность в Беларуси и рассчитывает, что правительство сможет помочь в некоторых моментах. "Нам очень комфортно в Беларуси. Я благодарен за поддержку, которую мы получаем на всех уровнях, и мы ценим стабильность в стране", — сказал он. В ближайший год-полтора "Кроноспан" планирует инвестировать еще от 50 до 200 млн долларов в рамках существующих проектов и новых предложений, которые группа компаний готова рассмотреть.
Группа компаний "Кроноспан" имеет свыше 40 производственных подразделений в 27 странах. Является одним из крупнейших инвесторов в странах Центральной и Восточной Европы. В Беларуси "Кроноспан" стартовал с инвестпроекта в Сморгони. В 2012 году здесь было начато производство плит мощностью 750 тыс. куб. м в год, в 2013 году — линия по производству плит МДФ с годовой производительностью 250 тыс. куб.м. Предприятие также запустило пять линий для ламинирования. В 2013 году "Кроноспан" начал создание ИООО "Кроноспан ОБС" в СЭЗ "Могилев". Кроме того, инвестор наладил на территории этой свободной экономической зоны производство карбамидоформальдегидных смол. В июне 2016 года была произведена первая партия продукции. Выход на проектную мощность предприятия запланирован на 2019 год.
БелаПАН.
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Минск, 18 января. Беларусь ценит вклад "Кроноспана" в развитие экономики страны и заинтересована в новых проектах с этой австрийской группой компаний, заявил...
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