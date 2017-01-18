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Первый товарный поезд из Китая встретили в Лондоне

19.01.2017 09:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв — Sputnik. Первый товарный поезд, после более двух недель путешествия по Евразии, прибыл накануне в британскую столицу, передает The Telegraph.

Поезд "Восточный ветер" выехал из города Иу в провинции Чжэцзян и проехал более 12 тысяч километров по территориям Казахстана, России, Беларуси, Польши, Германии, Бельгии и Франции, а затем через тоннель под проливом Ла-Манш прибыл в конечную точку маршрута.

Ранее сообщалось, что первый поезд, связавший Китай и Великобританию, привез одежду, галантерейные изделия и другие потребительские товары.

По информации издания, первые месяцы состав будет курсировать раз в неделю. На обратном пути поезд повезет продукты питания и древесину.

Китай за последние годы расширил свои железнодорожные перевозки в Европу в рамках проекта Новый шелковый путь. Ожидается, что доставка грузов таким способом займет "золотую середину" между быстрым но дорогим авиасообщением и дешевым но медленным водным путем.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 19 янв — Sputnik. Первый товарный поезд, после более двух недель путешествия по Евразии, прибыл накануне в британскую столицу, передает The Telegraph. Поезд "Восточный...

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