Минск, 19 января. По итогам экспортных торгов, прошедших 17 января на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), в страны Евросоюза реализовано лесопродукции на 7,2 млн евро, сообщила БелаПАН пресс-служба биржи.

В том числе продано 53,4 тыс. куб. м пилопродукции (54% от выставленного объема) на сумму 5,8 млн евро, а также 92,3 тыс. куб. м щепы топливной (23% от общего предложения товара) на сумму 1,4 млн евро.

В торгах приняли участие 55 покупателей из стран Европейского союза. "Благодаря конкуренции между ними белорусские экспортеры только за одну торговую сессию получили более 95 тыс. евро дополнительной выручки", — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что за последние несколько лет это одна из самых успешных торговых сессий с данной продукцией. Так, предыдущие крупные биржевые торги топливной щепой на экспорт состоялись в июле 2014 года, когда было продано 114,9 тыс. куб. м. В последующем сделки с данным товаром заключались в меньших объемах. "Что касается пилопродукции, то, несмотря на стабильно высокий спрос на эту позицию на биржевых торгах, сопоставимый объем экспортных продаж был зафиксирован только в июне 2015 года, когда зарубежные покупатели приобрели 56,39 тыс. куб. м пиломатериалов.

"Рост объемов продаж пиломатериалов и щепы стал результатом работы БУТБ по привлечению на торги компаний-нерезидентов, а также заинтересованности отраслевого оператора УП "Беллесэкспорт" в более активном применении биржевого механизма при реализации лесопродукции", — считают на бирже.



Как отмечают эксперты, ключевое место среди природных богатств Беларуси занимают леса. На их долю приходится 39,5% всей ее территории. Общая площадь земель лесного фонда Беларуси — более 9,5 млн. га. Запас древесины на корню оценивается в 1,7 млрд куб. м, в том числе спелой древесины — 263 млн куб. м. Ежегодно в лесах республики прирастает свыше 32,1 млн куб. м древесины. По целевому назначению 49% занимают эксплуатационные леса, остальная площадь – санитарно-гигиенические и оздоровительные, защитные, водоохранные леса и особо охраняемые природные территории. На одного жителя страны приходится более 0,85 га покрытых лесом земель и более 173 куб. м древесного запаса. По ряду лесосырьевых показателей Беларусь входит в десятку ведущих лесных государств Европы.

Все леса в Беларуси являются исключительной собственностью государства. Лесное хозяйство — динамично развивающаяся отрасль реального сектора экономики. В 2015 году в лесах республики заготовлено 19,2 млн куб. м ликвидной древесины. Это ставит Беларусь в ряд основных европейских экспортеров лесопродукции.

Система реализации лесопродукции в стране регулируется рядом законодательных актов. Белорусская универсальная товарная биржа — основная торговая площадка, на которой белорусская древесина и продукция ее переработки реализуется как внутри республики, так и на экспорт. Активно действующих зарубежных покупателей –—230 из 20 стран. Крупнейшие потребители — Литва, Польша, Германия, Латвия, Эстония, Словакия, Китай, Великобритания, Нидерланды. Общий объем лесопродукции, проданной на биржевых торгах в 2016 году, — 14,80 млн куб. м (в денежном выражении — 895,16 млн рублей, или 410,05 млн евро).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Белорусской универсальной товарной бирже за один день было реализовано в ЕС лесопродукции на рекордные 7,2 млн евро Минск, 19 января. По итогам экспортных торгов, прошедших 17 января на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), в страны Евросоюза реализовано...

Марина Носова, БелаПАН.