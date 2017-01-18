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Ставки единого налога для ИП и физлиц в Минске выросли на 12%

19.01.2017 10:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв — Sputnik. Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Минске увеличиваются в среднем на 12%.

Новые ставки налога утверждены решением Мингорсовета, которое было принято 21 декабря 2016 года на сессии. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Ставки единого налога для ИП и физлиц в Минске выросли на 12%
© Pixabay.com
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Как следует из документа, в среднем новые ставки единого налога для ИП и физлиц выросли по сравнению с ранее действующими на 12%.

Так, ставки единого налога в розничной торговле непродовольственными товарами возросли на 8-11 рублей, в общепите — на 15 рублей, при оказании парикмахерских услуг — на 10 рублей, услуг по ремонту и техобслуживанию автомобилей — на 21 рубль, строительных услуг — на 12 рублей.

Ставка для репетиторов увеличена на 4 рубля, для производителей мебели по заказам потребителей — на 21 рубль, для таксистов — на 17 рублей, для фотографов (кроме видеосъемки событий) — на 11 рублей, для ИП, оказывающих медицинские, в том числе стоматологические услуги, на 17 рублей.

Решение вступает в силу после официального опубликования.

В МНС пояснили, что с 1 января 2017 года вступил в силу обновленный Налоговый кодекс. И около половины действующих в Минске ставок единого налога не соответствуют его нормам, в связи с чем было необходимо внести поправки. Так, из перечня видов деятельности, за которую можно уплачивать единый налог, исключены сферы "Чистка и уборка транспортных средств", "Услуги домашних работников", но добавлены такие виды деятельности, как "Благоустройство и обслуживание ландшафтных территорий" и "Бурение водяных скважин".

В последний раз в Минске ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц повышались решением Мингорсовета от 29 марта 2016 года, тогда они в среднем выросли на 15%.

 
Теги: Минск
 
 
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